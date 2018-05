Che faccio | mi astengo? ironia social su svolta Berlusconi

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Che vittoria. Bennett mi ha stretto? Non faccio polemiChe. Squadra eccezionale” : Elia Viviani ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 2018 da Be’er Sheva a Eilat. Il velocista italiano ha conquistato la seconda volata della Corsa Rosa con grande autorevolezza e ha poi rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Bennett mi ha stretto verso le transenne? Non voglio fare polemiche perché ho vinto ma se avessi fatto secondo c’era una deviazione clamorosa. Abbiamo avuto un contatto ma sono ...

Di Maio : 'Faccio un passo indietro - ma anChe Berlusconi si faccia da parte' : 'Se il problema sono io, sono pronto a fare un passo indietro e a scegliere un premier terzo con il leader della Lega Matteo Salvini . Ma non siamo disponibili a entrare in un governo con Silvio ...

Che fuori tempo Che fa e la "previsione" di Antonio Razzi sulla Corea. Fazio : "Faccio ammenda" : Quando il 4 dicembre scorso Antonio Razzi mostrò una lettera scritta in spagnolo affermando che conteneva la promessa da parte della Corea del Nord di interrompere i test nucleari, al tavolo di Che fuori tempo che fa scoppiarono tutti in una grassa risata.A quasi cinque mesi di distanza è però lo stesso Fabio Fazio a scusarsi con l’ex senatore abruzzese, commentando il recente annuncio di Kim Jong-un che ha confermato il prossimo ...

Carmen Consoli - una vita di passioni. «Suono - faccio l'olio - amo il cinema e le orChestre : la musica mi ha insegnato la libertà» : Però la sottotraccia è una domanda che dovremmo porci con sincera fermezza: quale idea di scienza, di progresso e di consorzio umano stiamo sviluppando? Cantato con una buona dose di rabbia mista a ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso e Patrizia avvinghiati nel letto. Lui si difende : 'Se lo faccio è perché posso' : Luigi Favoloso e Patrizia si svegliano abbracciati nel letto e scoppia la polemica. Il fidanzato , ex?, di Nina Moric avrebbe stretto a sé per tutta la notte la modella italo-cubana e gli altri ...

Al Bano : “In tv faccio share ma a Che prezzo se dopo ne approfittano per distruggermi?” : “Sì faccio share, ma a quale prezzo, se dopo ne approfittano per distruggermi?“. Così Al Bano risponde a Roberto Alessi in un’intervista a Libero. Al Bano si sfoga, con il giornalista e “amico” e quando Alessi gli fa notare che i programmi vanno molto bene quando in scena ci sono lui e Romina (vedi Ballando con le Stelle che con la loro ospitata ha battuto Amici) dice di non poterne più della tv e dei social: ...

Grande Fratello - la sparata di 'Tarzan' : Io le donne le faccio venire anChe solo col petting' : Al Grande Fratello una chiacchierata si trasforma in una rivelazione hot di Alberto Merzetti, il Tarzan della Casa di Cinecittà: "Io le donne le faccio venire anche solo con il petting". Il sole primaverile dà alla testa al biondone di Viterbo che suscita i commenti ironici dei compagni di gioco per la convinzione con cui parla di se stesso. Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, coglie subito la palla al balzo e rivela: "Non sapete ieri notte ...

"Te lo faccio vedere sul cellulare" La frase Che scatena i social sul Gf : Una frase del Ken di Civitavecchia all'interno della casa del Grande Fratello , ha incuriosito e non poco i telespettatori. Di fatto il concorrente rivolgendosi a Veronica avrebbe detto: 'Dopo te lo ...

“Basta - non ce la faccio”. Il suicidio a soli 16 anni di una ragazza apparentemente solare e sempre allegra. Una morte Che ha fatto venire a galla l’orribile segreto Che la tormentava da anni. La verità dietro quel gesto disperato : Una ragazza bella e solare, che si portava però dentro un segreto orribile, dal quale alla fine è rimasta schiacciata. Una morte assurda quella di questa giovane, che ha soli 16 anni si è tolta la vita tra lo stupore e la disperazione di amici e parenti. Ma quello che in un primo momento poteva sembrare solo un gesto folle, si è poi rivelato l’ultimo atto di un’esistenza tormentata e segnata dalle ripetute molestie da parte ...

Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 20 al 22 aprile : Gli amanti del teatro e degli spettacoli dal vivo non rimarranno delusi neppure questo weekend: al teatro delle Muse c'è Beppe Grillo con il suo spettacolo Insomnia , al teatro La Vittoria di Ostra c'...

Roma - 'faccio saltare in aria anChe i bambini' : stalker condominiale minacciava intero palazzo : di Rosalba Emiliozzi Per cinque anni è stato il terrore del palazzo. Con post su Fb annunciava che avrebbe fatto 'saltare in aria tutto', che divelte le pareti i 'bambini sarebbero diventati cenere'. ...