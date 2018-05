cellula terroristica al nusra olbia sardegna

agi

(Di giovedì 10 maggio 2018) Centinaia di migliaia di euro (due milioni secondo una prima stima) trasferiti illegalmente in Siria per finanziare Jabhat Al-, l'organizzazione vicina ad al-Qaeda che combatte in Siria contro il governo di Bashar al-Assad. A organizzare il flusso di denaro unacon base acomposta da quattro uomini, di origine siriana e marocchina, arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, finanziamento del terrorismo e intermediazione finanziaria abusiva, nonché di attività di sostegno alla causa jihadista e proselistismo, anche online. Altri dieci complici sono stati arrestati nel lombardo-veneto. L'indagine della Digos sassarese è legata a un'altra inchiesta coordinata dal Servizio contrasto del terrorismo esterno della Direzione centrale della Polizia di ...