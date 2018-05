Celiachia | al via la Settimana Nazionale | per l' Italia c' è un dato pericoloso

Blastingnews

: RT @SempliSce: domenica 13 maggio 'In-Forma con @AIC_celiachia' ritrovo dei partecipanti alle 9 alla Casa del Volontariato, in via Ravenna… - loscornetteros : RT @SempliSce: domenica 13 maggio 'In-Forma con @AIC_celiachia' ritrovo dei partecipanti alle 9 alla Casa del Volontariato, in via Ravenna… - SempliSce : domenica 13 maggio 'In-Forma con @AIC_celiachia' ritrovo dei partecipanti alle 9 alla Casa del Volontariato, in via… - FondazioneSR : RT @Urginea: Se non soffrite di #Celiachia, non dovreste mangiare alimenti #SenzaGlutine. Nell'articolo vedremo il perché! -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Laè una patologia che non può essere sottovalutata. E' questo il messaggio che si vuole far passare attraverso ladella, un evento che ne racchiuderà tanti in giro per l', volti a sensibilizzare l'opinione pubblica. L'idea è quella di favorire tempestive diagnosi attraverso l'informazione dei cittadini e studiare delle strategie che possano favorire l'accesso alla cosìddetta dieta gluten free.della: gli eventi e ilinquietante Ladellaavrà luogo dal 12 al 20 maggio sotto l'egida dell'Associazionena. Gli eventi saranno distribuiti praticamente in tutto lo stivale e l'elenco analitico è rintracciabile sul sito ufficiale dell'eventodella.it. Si tratterà di una serie di appuntamenti attraverso i quali si andrà a portare nelle scuole delle degustazioni e dei ...