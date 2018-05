: Cede una diga in Kenya per le forti piogge: almeno 20 morti. Si temono altre vittime ? - RaiNews : Cede una diga in Kenya per le forti piogge: almeno 20 morti. Si temono altre vittime ? - MediasetTgcom24 : Kenya, cede una diga: ondata travolge le case, almeno 41 morti #kenya - borghi_claudio : @cadoniantonella @aminciaroni @repubblica Perché se uno rinuncia allora lo deve fare quell'altro. La trattativa dov… -

Almeno 41 persone sono morte in seguito al crollo di una, in un'area popolata nel sud del, per le forti piogge che flagellano il Paese. Sommerse abitazioni per un raggio di 2 km. "Un disastro", riferiscono le autorità locali. Al momento della tragedia la maggior parte della gente dormiva. Sale intanto a 170il bilancio delle vittime delle inondazioni che da marzo hanno colpito il Paese dell'Africa orientale che si stava riprendendo da una grave siccità. Oltre 271 mila gli sfollati.(Di giovedì 10 maggio 2018)