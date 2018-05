C' è un tempo per tutto | lo afferma la scienza

Mattarella dà ancora tempo - domenica ultima chiamata per Lega-M5S : Roma, 10 mag. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta mostrando grande pazienza, se dopo oltre due mesi dalle elezioni concede ancora tempo ai partiti perché svolgano i loro ...

Governo - ipotesi staffetta Luigi Di Maio e Matteo Salvini : due premier a tempo - ma la pista perde quota : Il nodo principale della trattativa tra M5s e Lega per la formazione del Governo, come è noto, è il nome del premier. Un nome che i due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, vogliono politico. Nome ...

Maltempo Toscana : dichiarato lo stato d’emergenza per Firenze - Pisa e Siena : Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato questa mattina il decreto per la dichiarazione dello stato d’emergenza regionale a seguito dell’evento meteo eccezionale che l’8 maggio ha colpito le province di Firenze, Pisa e Siena. Lo stato d’emergenza è stato ritenuto indispensabile dopo aver constatato che gli eventi calamitosi hanno provocato allagamenti e esondazioni dei torrenti nelle varie località ...

Oddworld : Abe's Oddysee è disponibile gratuitamente su Steam per un periodo di tempo limitato : Oddworld Inhabitants offre attualmente copie gratuite di Oddworld: Abe's Oddysee su Steam per un periodo limitato.Una volta scaricata e acquisita la vostra copia gratuita del gioco, rimarrà vostra per sempre.Come riporta DSOGaming, Oddworld: Abe's Oddysee è il famoso gioco platform originariamente pubblicato nel 1997 dove i giocatori assumono il ruolo di Abe, uno schiavo Mudokon presso la fabbrica di lavorazione della carne di RuptureFarms. ...

Maltempo - in arrivo il ciclone islandese : temporali e temperature in picchiata : 'Giorni d'attesa per l'arrivo del ciclone islandese che entro domenica sera si tufferà sul mar Ligure richiamando intensi venti di Libeccio e temporali forti'. È quanto avverte il sito ilMeteo.it ...

Giacomo Bevilacqua : “Il fumetto è la macchina del tempo perfetta” : Spensierato, gentile, sensibile e divertente, il Panda di Giacomo Bevilacqua è stato uno dei primi esperimenti di successo dei fumetti nati in rete e diventati molto di più, un esempio che molti hanno seguito e che è appena tornato in libreria con A Panda piace… questo nuovo libro qui, che esce il 10 maggio per Feltrinelli Comics. Dopo anni di storie più lunghe, Bevilacqua decide di festeggiare il decennale di Panda (per anni anche su ...

Governo - M5s e Lega chiedono più tempo a Mattarella | Salvini : "Non si romperà l'alleanza di centrodestra" : Possibile una svolta per il Governo. Salvini e Di Maio, dopo un vertice a due, chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa. Forza Italia dovrà decidere che posizione prendere in caso di accordo

Maltempo : allerta Seveso - attivato il centro operativo di Milano : Milano, 9 mag. (AdnKronos) – A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di allerta regionale, il Comune ha convocato il centro operativo Comunale (Coc) con procedura d’emergenza e attivato il piano per l’emergenza idrica. Il Comune ha anche chiesto ad Aipo l’attivazione dello scolmatore di Palazzolo. Sono ora ...

Caos Genova. La città rischia di perdere il suo museo di arte contemporanea : ...fondato a Parigi nel 2004 e che avrebbe riunito tutti i lavori concepiti a partire dall'idea di valore in relazione all'istituzione a Genova nel 1407 di uno dei primi istituti bancari al mondo, la ...

Francesco Arca e Irene Capuano/ “Brando mi ha steso! Adesso trovare il tempo per noi è davvero dura!” : Francesco Arca, papà bis, l'attore si confida tra le pagine di Chi dopo la nascita del secondo figlio: “Brando mi ha steso! Adesso trovare il tempo per me ed Irene è davvero dura!”.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:51:00 GMT)

Svolta per il nuovo governo : Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo a Mattarella e congelano il premier neutrale : "Belloni - ha detto inoltre a proposito della segretaria generale della Farnesina data in pole per un incarico da parte del capo dello Stato - non la conosco, sarà la migliore persona del mondo, ma ...

Allerta Meteo Campania : nuovo avviso di criticità per piogge e temporali : Nuova Allerta Meteo dalle 12 su tutta la Campania per piogge e temporali: l’ha diramata la Protezione civile della Regione con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo. Si prevedono “precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle zone a ridosso dei rilievi. Possibili raffiche di vento nei temporali“. In particolare, i fenomeni temporaleschi saranno ...

Meteo - ancora maltempo : allerta in molte regioni per forti temporali e grandine : Prosegue un periodo decisamente instabile sulla penisola: piogge e temporali anche violenti saranno ancora protagonisti durante questa settimana.Continua a leggere

Elezioni in estate - corsa contro il tempo il 22 o il 29 luglio prime date possibili Ma Di Maio : ‘Decreto per votare a giugno’ : Servono almeno 60 giorni per l’iter degli italiani all’estero. «Quasi impossibile» l’anticipo a giugno