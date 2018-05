C' è il delitto Moro dietro il disastro politico che abbiamo sotto gli occhi

ALDO MORO - TRA MISTERI E delitto : I 40 ANNI DI VIA CAETANI/ Mattarella - “capì l’imbarbarimento della politica” : Omicidio ALDO MORO, 40 ANNI fa ritrovamento in Via CAETANI a Roma: tra MISTERI, Br e accuse. Gentiloni, "suo DELITTO pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:10:00 GMT)

L'inconfessabile verità sul delitto Moro nascosta dietro Mani Pulite e Cinquestelle : Ma meritano di essere ricordate perché oggi, sotto l'inesistente vessillo della inesistente Terza Repubblica, è in atto una nuova purga della classe politica italiana, stavolta sotto forma di ...

55 GIORNI. L’ITALIA SENZA MORO - LUCA ZINGARETTI/ Il 1978 e gli anni di piombo sullo sfondo del delitto : L'8 maggio LUCA ZINGARETTI racconterà Aldo MORO, la sua prigionia e la sua morte in "55 giorni" lo speciale in onda martedì alle 20.30 prima del film tv con Sergio Castellitto, Il Professore(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:25:00 GMT)

40 anni dal delitto Moro : la programmazione tv ne ripercorre il ricordo : Quarant’anni fa, poco dopo le 9 del mattino del 16 marzo 1978, in via Mario Fani, nel cuore di Roma, viene rapito il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Nell’agguato, rivendicato dalle Brigate Rosse, perdono la vita le cinque guardie del corpo: Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Nei palazzi del potere, ma anche nelle strade di tutta Italia, profonda l’angoscia e altissima la tensione. ...