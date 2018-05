Caterina Balivo Voglia di un terzo figlio e di cambiare aria | addio a Detto Fatto ma

Caterina Balivo : ‘Voglio il terzo figlio’ : Non c’è due senza tre, e il detto vale anche per Caterina Balivo che in un’intervista al settimanale F in edicola ha rivelato il desiderio di diventare ancora madre dopo aver dato alla luce Guido Alberto e Cora: “Ora voglio il terzo figlio […]. Quando ho messo via i vestitini di Cora, quelli taglia 1 mese, 3 mesi, mi è venuto un magone… Il tempo è volato così in fretta”. Che mamma è Caterina Balivo La conduttrice di Detto ...

Tragico lutto per Caterina Balivo : è morto il cugino Michele : La conduttrice di Detto Fatto , Caterina Balivo, è stata colpita da un terribile lutto. Come riportano i quotidiani locali di Napoli e provincia , ieri sera, suo cugino, Michele Balivo , è stato colto ...

Lutto per Caterina Balivo : muore in auto il cugino Michele : Una tragedia ha colpito Caterina Balivo e la sua famiglia. Il cugino Michele, 39 anni, mentre si trovava all’interno della propria automobile a Qualiano, in provincia di Napoli, è stato colto da un malore – pare un infarto ma sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause – che non gli ha lasciato scampo. Lo riportano diverse testate locali, tra cui NapoliToday. Con lui in auto c’era un amico che ha subito chiamato i soccorsi, ...

Detto fatto - perché il programma di Caterina Balivo non va in onda : Brutte notizie per i fan di Detto fatto che lunedì 7 maggio si sono sintonizzati su Rai2 per seguire una nuova puntata del programma di Caterina Balivo. Il palinsesto infatti non prevede la messa in onda della trasmissione ma, al suo posto, alcuni telefilm che occupano il pomeriggio della rete. Il motivo è presto Detto: bisogna fare largo al Giro d’Italia che da martedì 8 maggio viene trasmesso proprio su Rai2. Lo stop durerà fino a lunedì ...

