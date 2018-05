Castello di Petroia PG | weekend del 2 giugno speciale tra Grigliata Astronomica e

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Tutto intorno le ampie valli dipinte di boschi, prati e alberi secolari disegnano un paesaggio dal verde rigoglioso, con la sensazione di essere fuori dal tempo. Ma giunti al cospetto delle grandi mura millenarie deldi(PG) e oltrepassato il cancello d’ingresso che dà accesso al borgo, ci si immerge nelle atmosfere che nel Medioevo sono state la casa di nobili signori, come Federico da Montefeltro, che è nato in questo elegante maniero sulla vecchia strada tra Gubbio e Perugia, per divenire poi il Duca di Urbino. Oggi, i viaggiatori del XXI secolo rivivono gli antichi fasti del, circondato dalla natura umbra popolata di cerbiatti, scoiattoli e animali dei boschi, che si può avere la fortuna di osservare passeggiando tra i 10 km di sentieri che attraversano la tenuta. In occasione del fine settimana del 2, inoltre, ci sono 2 eventi speciali. Venerdì 1° ...