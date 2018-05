Casio non produrrà più fotocamere digitali | ormai foto con smartphone

F1 - GP Spagna 2018 : Ferrari - ora non puoi più sbagliare. Troppe ocCasioni non capitalizzate - Hamilton non perdona : Dal terzo successo in quattro gare ad un modesto quarto posto con tanto di perdita della leadership della classifica mondiale. In pochi giri il GP di Azerbaijan è diventato amaro per Sebastian Vettel e la Ferrari. L’occasione persa è stata davvero importante, tra la sfortuna e un errore del tedesco, troppo affrettato nel tentare il sorpasso su Valtteri Bottas. Una manovra che a fine gara ha aumentato ancora di più i rimpianti, perché, a ...

Lavoro ocCasionale non decolla : Nonostante le polemiche e il dibattito in corso sono ancora poco meno di 600mila gli addetti che nel 2017 hanno svolto un'attività lavorativa nel nostro Paese per meno di 10 ore alla settimana . Per l'...

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Immobile : la grande ocCasione di Ciro! (35^ giornata) : CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: Immobile rimane il Capocannoniere del campionato anche nella 35^ giornata. Le certezze giallorosse dopo gli anticipi. (Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:52:00 GMT)

DIRETTA/ Cesena Frosinone (risultato live 0-0) streaming video e diretta tv : tante ocCasioni nel primo tempo : diretta Cesena Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Manuzzi per la 38^ giornata di Serie B (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:28:00 GMT)

Orologio Casio e non solo : i segnatempo di moda nel 2018 : Le tendenze 2018 in materia di orologi tolgono il velo sugli accessori più accattivanti proposti dai brand di maggior prestigio in questi

Governo : Di Maio - domani da Fico - ocCasione storica che non perderemo : Roma, 23 apr. , AdnKronos, 'Il nostro programma non è né di destra né di sinistra, ma di puro buonsenso e non siamo disposti a rinunciare i nostri valori. Per l'Italia è un'occasione storica per fare ...

F1 - GP Cina 2018 : l’ocCasione persa della Ferrari. Prima fila non sfruttata - strategia troppo difensiva. E Verstappen : Un’occasione persa. Così verrà ricordato il GP di Cina 2018 in casa Ferrari: dopo le qualifiche da urlo, con una Prima fila totalmente monopolizzata, ci si aspettava una vittoria a Maranello con il sogno della doppietta e invece al traguardo c’è tanto rammarico e la delusione è padrona all’interno del box del Cavallino Rampante. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen potevano scappare via fin da subito, avevano tutte le carte in ...

LIVE Atalanta-Inter - Serie A in DIRETTA : 0-0 all’intervallo - tante ocCasioni da gol ma non si sblocca : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Inter, anticipo della 32^ giornata della Serie A 2018. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia si gioca una partita importante per le sorti del campionato: i meneghini, infatti, vanno a caccia di un successo fondamentale in ottica Champions League mentre i padroni di casa cercano la vittoria di lusso che sarebbe utile per la lotta per l’Europa League. L’Inter deve anche ...

Vino - il vero business in Borsa L'indice mondiale +719% dal 2001 Ma le ocCasioni non stanno in Italia : L’export di Vino Italiano nel mondo cresce ad un ritmo del 5% medio all’anno, superiore a quello di concorrenti diretti come la Spagna o la Francia. Merito del successo dei nostri spumanti, ma anche dei grandi vini di qualità, che iniziano a piacere anche a mercati ostici come la Cina. Eppure in Borsa sono quotati, dal 2015, solo due gruppi, Italian Wind Brands e Masi Agricola. Per Mediobanca il settore vinicolo mondiale (50 ...

Governo : Di Maio - ocCasione storica - non deluderò aspettative : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Siamo a tanto così dal cambiare tutto: abbiamo un’occasione storica a portata di mano. Sento la responsabilità di non deludere le aspettative degli italiani che sono altissime, abbiamo la possibilità di farcela”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedi’. L'articolo Governo: Di Maio, occasione storica, non deluderò aspettative sembra essere il primo su Meteo Web.

LIVE Ternana-Frosinone - risultato in tempo reale e cronaca in diretta : ocCasione per Matarese : Seguite allora con SuperNews dalle ore 15.00 il LIVE di Ternana-Frosinone , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale, in diretta dal 'Liberati' di Terni. LIVE Ternana-...

Argentina-Italia 2-0 - Di Biagio inizia con un ko : ritmi bassi e poche ocCasioni - l’esordio non convince [FOTO] : 1/28 LaPresse ...

Argentina-Italia 2-0 - Di Biagio inizia con un ko : ritmi bassi e poche ocCasioni - l’esordio non convince [FOTO] : 1/28 LaPresse ...

Aida Nizar VS Riccardo Ferri/ Lo scontro nonsense dopo la mancata ocCasione in Honduras (Isola dei Famosi) : Aida Nizar, la spagnola nonsense dell’Isola dei Famosi 2018, dopo il mancato sbarco in Honduras per motivi di "budget", accusa Riccardo e Marco Ferri da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:15:00 GMT)