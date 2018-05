Cascate del Reno | ecco le più grandi cascate d’Europa GALLERY

Rafting Cascate delle Marmore : prezzi - orari e informazioni per adulti e bambini : Per tutti gli amanti del Rafting, un luogo assolutamente da non perdere lo si può trovare alla Cascate delle Marmore, in Umbria nei pressi di Terni. Il posto si trova a circa un’ora da Roma, dove scorre per oltre tre chilometri il fiume Nera. Ed è proprio questo fiume il luogo in cui poter praticare il Rafting, in quanto è in grado di formare delle rapide di quarto grado. Alle Cascate delle Marmore si possono fare anche molte altre ...