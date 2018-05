Casa delle donne | protesta in Campidoglio | “Ci accusano di non fare impenditoria | ma noi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018) “Vogliamorisposte. Ci hanno lasciato a bagnomaria”. Le operatrici dellainternazionaledi Roma hannoto oggi, giovedì 10 maggio, in, in Aula Giulio Cesare, per chiedere risposte sul destino della struttura, che si trova sotto sfratto. Le rappresentanti dellahanno chiesto di essere ricevute indalla Giunta Raggi per consegnare le 45mila firme raccolta contro la messa in mora della struttura. “Abbiamo scritto alla Sindaca, abbiamo mandato email, telefonato, cercato in ogni modo, ma dopo l’avvio di un tavolo tecnico a febbraio, a tutt’oggi non abbiamo risposte”, spiega Giulia Rodano. “Ci dicono che non facciamo profitto, ma teniamo aperto un edificio del ‘600 senza spese pubbliche praticamente giorno e notte, estate e inverno. Se non è imprenditorialità questa”. Dal ...