Carrera Cup | il pilota Iaquinta pronto per la prossima gara di Le Castellet

Automobilismo AB Racing a caccia di punti a Le Castellet in Carrera Cup Italia : Entrambi gli appuntamenti, sulla consueta distanza di 28 minuti + 1 giro, oltre che in tv su Italia 2, saranno trasmessi in live streaming sul sito della serie tricolore www.CarreracupItalia.it e sul ...

e-Carrera Cup : aperte le pre-iscrizioni per la prima fase di qualificazioni : Tutti gli appassionati di giochi di guida non devono sottovalutare il nuovo evento organizzato da Ak Informatica e incentrato su Assetto Corsa e sul DLC Porsche Pack III.Con un post pubblicato su Facebook è stata annunciata l'apertura delle pre-iscrizioni dell'eCarrera Cup Italia.

Automobilismo Rovera domina gara 2 della Carrera Cup Italia a Imola : La Carrera Cup Italia e lo Scholarship Programme negli anni scorsi mi hanno introdotto nel mondo Porsche permettendomi di formarmi e di fare tanta esperienza, quindi proveremo a vincere anche nella ...

Porsche Carrera Cup Italia - Il rookie Mosca mette tutti in fila in Gara 1 : La classifica di Gara 1: 1. Mosca , Tsunami RT " Centro Porsche Padova, 13 giri in 30'07"466 media di ...

Porsche Carrera Cup Italia - Mosca vince una combattutissima gara 1 a Imola : Tornando alla gara 1 di sabato, allo spegnimento dei semafori Bertonelli , Dinamic Motorsport -...

Auto - Carrera Cup : Imola ospita il primo round di questa stagione - Mosca trionfa in Gara-1 : Tornando alla gara 1 di sabato, allo spegnimento dei semafori Bertonelli , Dinamic Motorsport ...

Porsche Carrera Cup Italia su Italia 1 e Italia 2 : La Porsche Carrera Cup Italia avrà una copertura TV senza precedenti attraverso la trasmissione in diretta delle gare su Italia 1 e Italia 2, ma anche con una serie di approfondimenti e il nuovo talent show Race for Real che completeranno l’offerta sui canali Mediaset. Per Porsche Italia è una grande novità introdotta per il […] L'articolo Porsche Carrera Cup Italia su Italia 1 e Italia 2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Porsche Carrera Cup Italia : il campionato sarà visibile sui canali Mediaset

Carrera Cup Italia - Record pazzesco di Enrico Fulgenzi ad Imola : il pilota abbassa di un secondo il record su pista