huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Carlo Rossella: 'L'antiberlusconismo è sepolto' - marco_gervasoni : RT @HuffPostItalia: Carlo Rossella: 'L'antiberlusconismo è sepolto' - pierapis : RT @HuffPostItalia: Carlo Rossella: 'L'antiberlusconismo è sepolto' - HuffPostItalia : Carlo Rossella: 'L'antiberlusconismo è sepolto' -

(Di giovedì 10 maggio 2018) All'indomani del via libera di Berlusconi all'accordo di governo Lega-M5s, arrivano i primi commenti."Secondo me l'. Rivive ancora in alcune figure che continueranno ad essere antiberlusconiane", queste le dichiarazioni di, Presidente di Medusa, ai microfoni di Agora, Rai Tre."Berlusconi è una persona che è presente nel panorama politico italiano e tornerà di nuovo alla grande", ha continuato