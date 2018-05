Carburanti | Staffetta | proseguono rialzi dei prezzi

Carburanti : Staffetta - proseguono rialzi prezzi : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – proseguono i rialzi dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, su benzina, diesel e gpl, mentre le quotazioni internazionali balzano sulla scia delle tensioni geopolitiche. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Esso e Q8 hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl. Per IP +1 cent/litro su benzina, diesel e Gpl. Per Italiana Petroli (ex ...

Carburanti : Staffetta - permane calma su listini prezzi : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – permane la calma sui listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,594 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,566), diesel a 1,465 euro/litro (+1 ...

Carburanti : Staffetta - dopo calma ripartono rialzi : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – E’ durata solo qualche giorno la calma sui listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati ...

Carburanti : Staffetta - dopo la calma ripartono i rialzi : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – E’ durata solo qualche giorno la calma sui listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati ...

Carburanti : Staffetta - dopo calma ripartono rialzi : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – E’ durata solo qualche giorno la calma sui listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - chiuso giro rialzi in week end : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Si è chiuso nel fine settimana il giro di rialzi dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa avviato mercoledì da Eni e Italiana Petroli. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato 1,2 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - persiste calma prezzi : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Settimo giorno di stasi per i listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa con le quotazioni in Mediterraneo al terzo rialzo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,546 euro/litro (-1 millesimo, ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - persiste calma prezzi : Settimo giorno di stasi per i listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa con le quotazioni in Mediterraneo al terzo rialzo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,546 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,521), diesel a ...

Carburanti - Staffetta Quotidiana : movimenti al ribasso dei prezzi : La calma degli ultimi giorni è interrotta questa mattina da una serie di movimenti al ribasso dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, mentre tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, hanno messo mano ai listini Api-IP (-1 centesimo al litro su benzina e diesel), Esso (-1 cent su benzina e diesel) e Tamoil (-1 cent sul Gpl). Queste sono le medie dei ...

Carburanti - Staffetta Quotidiana : movimenti al ribasso prezzi : La calma degli ultimi giorni è interrotta questa mattina da una serie di movimenti al ribasso dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, mentre tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, hanno messo mano ai listini Api-IP (-1 centesimo al litro su benzina e diesel), Esso (-1 cent su benzina e diesel) e Tamoil (-1 cent sul Gpl). Queste sono le medie dei ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - movimenti al ribasso prezzi : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – La calma degli ultimi giorni è interrotta questa mattina da una serie di movimenti al ribasso dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, mentre tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, hanno messo mano ai listini Api-IP (-1 centesimo al litro su benzina e diesel), Esso (-1 cent su benzina e diesel) e Tamoil (-1 cent ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - solo Esso risponde a rialzi : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – solo Esso risponde questa mattina al rialzo deciso ieri da Eni. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Esso ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su ...