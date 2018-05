Carabiniere riconosce per strada il cane che gli avevano rubato e arresta il ladro

Roma - Carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato : lo salva e arresta il ladro : Un cane rubato finisce al guinzaglio di un malvivente, ma il proprietario lo riconosce per caso e riesce a salva rlo facendo arresta re il ladro . Sembra la trama di un film, una nuova versione della ...

Roma - Carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato : lo salva e arresta il ladro : riconosce il cane che gli avevano portato via, una femmina di setter inglese cui era tanto affezionato. Ed è entrato in azione per recuperarlo. Un carabiniere della stazione di Roma Torrino Nord, ...