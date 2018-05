Cannes | alla Quinzaine La strada dei Samouni di Stefano Savona | “Il cinema deve opporsi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018) “Perché noi che siamo nati in questa terra dobbiamo soffrire così?”. Se lo chiede un giovane uomo palestinese nato e cresciuto nella Striscia di Gaza. Ha perso il padre durante l’operazione militare Piombo Fuso, una delle tante vittime innocenti., palermitano ma trapiantato da anni a Parigi, conosce quel territorio quasi come casa sua, e dal 2009, anno in cui realizzò il film documentario Piombo Fuso, ha deciso di fare del suoun testimone “responsabile” di quanto accade in quel segmento di terra perennemente tormentato. In tale contesto è nata Ladei, opera selezionata sulla Croisette ddes Realisateurs. Prodotta dpropria PicoFilms con Dugong, Alterego e Rai, il nuovo sforzo disi avvale anche del contributo diMassi, animatore ben noto nel cine-panorama italiano per le sue suggestive sigleMostra ...