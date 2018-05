Campidoglio | Estinzione mutui per oltre 77 mln

romadailynews

(Di giovedì 10 maggio 2018) Roma – Ilprovvederà all’anticipata diconcessi dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp) per un ammontare di77 milioni di euro. Lo ha stabilito la Giunta Capitolina approvando una variazione al Bilancio di previsione 2018-2020. Che ora verrà sottoposta al voto dell’Assemblea Capitolina. Il rimborso del capitale alla Cdp verrà finanziato da Roma Capitale mediante la quota di avanzo di amministrazione accantonata nel Rendiconto di gestione 2017. Il pagamento dell’indennizzo di 14 milioni di euro, dovuto per l’anticipata del prestito, viene rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante un apposito fondo costituito per legge. L’operazione consentirà all’Amministrazione capitolina di conseguire, negli anni 2019 e 2020, un risparmio in termini di rimborso di interessi e quota capitale. Andrà a finanziare i servizi per la mobilità individuale ...