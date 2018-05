Camorra | la casa d' oro del boss Pasquale Fucito FOTO

Camorra - la confessione in aula dell’ex sindaco di Casapesenna : “Pagai i Casalesi” : “Pagai 2000 euro al clan”. Lo ha confessato in aula, l’ex sindaco di Casapesenna Fortunato Zagaria, imputato con il boss Michele Zagaria, capoclan dei Casalesi, che nel paesino del Casertano ha sempre risieduto con fratelli e sorelle trascorrendovi parte della sua lunga latitanza e venendo stanato proprio lì, nel bunker realizzato in via Mascagni a casa di una famiglia di fiancheggiatori, il 7 dicembre 2011. Un anno prima, ha ...

Camorra - la confessione in aula dell’ex sindaco di Casapenna : “Pagai i Casalesi” : “Pagai 2000 euro al clan”. Lo ha confessato in aula, l’ex sindaco di Casapesenna Fortunato Zagaria, imputato con il boss Michele Zagaria, capoclan dei Casalesi, che nel paesino del Casertano ha sempre risieduto con fratelli e sorelle trascorrendovi parte della sua lunga latitanza e venendo stanato proprio lì, nel bunker realizzato in via Mascagni a casa di una famiglia di fiancheggiatori, il 7 dicembre 2011. Un anno prima, ha ...

Camorra - l'impero dei Casalesi in Transilvania/ Ultime notizie : 2 arresti e 400 appartamenti sequestrati : Camorra, l'impero dei Casalesi in Transilvania: arrestati due fratelli vicini alla fazione del boss Michele Zagaria e sequestrati centinaia di appartamenti per milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Camorra - 2 arresti e centinaia di milioni sequestrati in Transilvania ai Casalesi. Colpito il patrimonio di Michele Zagaria : I soldi dei Casalesi in Transilvania. I fratelli Giuseppe Inquieto e Nicola Inquieto, arrestati oggi dall’Antimafia di Napoli, avevano scelto la cittadina romena di Pitesti, a nord di Bucarest, per mettere in piedi un patrimonio imprenditoriale riconducibile al boss della Camorra Michele Zagaria. I due, infatti, sono fratelli di Vincenzo Inquieto, l’uomo che aiutò “Capastorta” nell’ultimo periodo della sua ...

Camorra - investivano in Romania con soldi dei Casalesi : 2 arresti : Camorra, investivano in Romania con soldi dei Casalesi: 2 arresti Con il denaro del boss Michele Zagaria, due fratelli di 43 e 48 anni di Aversa avevano creato un patrimonio societario e immobiliare fatto di imprese, centri benessere e appartamenti. Per i due imprenditori l’accusa è di associazione a delinquere di stampo ...

Camorra - investivano in Romania con soldi dei casalesi : 2 arresti - : Con il denaro del boss Michele Zagaria, due fratelli di 43 e 48 anni di Aversa avevano creato un patrimonio societario e immobiliare fatto di imprese, centri benessere e appartamenti. Per i due ...

Camorra - investivano in Romania con soldi dei casalesi : 2 arresti : Camorra, investivano in Romania con soldi dei casalesi: 2 arresti Con il denaro del boss Michele Zagaria, due fratelli di 43 e 48 anni di Aversa avevano creato un patrimonio societario e immobiliare fatto di imprese, centri benessere e appartamenti. Per i due imprenditori l’accusa è di associazione a delinquere di stampo ...

Camorra - investivano in Romania con soldi dei casalesi : 2 arresti - : Con il denaro del boss Michele Zagaria, due fratelli di 43 e 48 anni di Aversa avevano creato un patrimonio societario e immobiliare fatto di imprese, centri benessere e appartamenti. Per i due ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Camorra : affari Casalesi in Romania - arrestati due imprenditori (12 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora camorra: affari Casalesi in Romania, arrestati due imprenditori. Juventus beffata dall'arbitro in Champions League (12 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:32:00 GMT)

L'ultima di De Luca : 'Boom M5S in zone di Camorra. Guardate Casale ' : Ora io capisco che in una stagione politica favorevole vai al 40%, 50%. Ma il 70% non è fisiologico. Non ne ho parlato per non dare l'immagine di un alibi cui ci aggrappavamo ma anche questo conclude ...

Camorra : confiscati 100 mln a un imprenditore dei Casalesi : Si tratta di Alfonso Letizia di Casal di Principe, ritenuto uno dei referenti economici del clan dalla fine degli anno 80 - Vendeva il calcestruzzo dei Casalesi, in regime di monopolio imposto dalla ...

Camorra : la DIA confisca 100mln a imprenditore collegato al clan dei Casalesi : Per la cronaca, l'ospitalità di Letizia non sarà sufficiente a nascondere Bardellino, che sarà così costretto a fuggire in Brasile, dove verrà ucciso il 26 maggio del 1988. Omicidio avvenuto in ...

Camorra - confisca beni per 100 milioni ad imprenditore legalo ai casalesi. : ... da cui è emerso il condizionamento da parte del clan di alcune tornate elettorali a Casal di Principe; tra i condannati anche l'ex sottosegretario all'Economia Nicola Cosentino , 5 anni di carcere, .

Camorra - confisca da 100 milioni a imprenditore vicino ai Casalesi - : Il provvedimento riguarda aziende, immobili e beni, già sequestrati nel 2014, e riconducibili ad Alfonso Letizia, "re del calcestruzzo" di Casal di Principe, da 30 anni in stretti rapporti con il clan