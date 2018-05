Chef Rubio torna con 'Camionisti in trattoria' - in onda su Dmax Video : Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, è il protagonista di un nuovo programma in onda su Dmax, canale 52 di proprieta' di Discovery Italia. È a partire dal 2013 che lo Chef romano è diventato a tutti gli effetti il talent per eccellenza del canale con i suoi “Unti e bisunti”, “Il ricco e il povero” e “È uno sporco lavoro” solo per citarne alcuni. Chef Rubio è il bad boy si fa per dire con la faccia da schiaffi, che ha saputo ritagliarsi un ...

Chef Rubio torna con 'Camionisti in trattoria' - in onda su Dmax : Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, è il protagonista di un nuovo programma in onda su Dmax, canale 52 di proprietà di Discovery Italia. È a partire dal 2013 che lo Chef romano è diventato a tutti gli effetti il talent per eccellenza del canale con i suoi “Unti e bisunti”, “Il ricco e il povero” e “È uno sporco lavoro” solo per citarne alcuni. Chef Rubio è il bad boy (si fa per dire) con la faccia da schiaffi, che ha saputo ritagliarsi un ...

Chef Rubio on the road con i Camionisti in trattoria : ... di camminare di notte tra i banchi di un mercato e di tuffarsi coi bambini in un fiume affollato, di seguire i combattimenti tra i galli e l'essiccatura delle alghe Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA ...

Camionisti in trattoria - da giovedì 10 maggio alle ore 21 : 25 su DMax : Da giovedì 10 maggio alle ore 21:25 su DMax parte il nuovo programma di Chef Rubio, intenzionato a scovare le leggendarie trattorie dei Camionisti

Camionisti in Trattoria : chef Rubio torna su strada : Rubio Nuova avventura per chef Rubio. L’eccentrico personaggio torna sulla strada alla scoperta dell’Italia più vera per scovare le leggendarie trattorie dei Camionisti. “Segui i Camionisti, mangerai bene e a poco prezzo” sarà il suo mantra nel nuovo format Camionisti in Trattoria, in onda su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) da stasera alle ore 21:25. Nel corso delle sei puntate, prodotte da Non Panic, Rubio, viaggiando su e giù per ...

Chef Rubio on the road con i 'Camionisti in trattoria' : Il viaggio proseguirà camionista dopo camionista, trattoria dopo trattoria e sarà l'occasione per scoprire il mondo dei truck driver, le loro storie e come si fa a 'vivere', giorno dopo giorno, sulla ...