Camionisti in Trattoria | chef Rubio torna su strada

(Di giovedì 10 maggio 2018)Nuova avventura per. L’eccentrico personaggiosullaalla scoperta dell’Italia più vera per scovare le leggendarie trattorie dei. “Segui i, mangerai bene e a poco prezzo” sarà il suo mantra nel nuovo formatin, in onda su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) da stasera alle ore 21:25. Nel corso delle sei puntate, prodotte da Non Panic,, viaggiando su e giù per il Belpaese, si fermerà in quei locali speciali che si riconoscono subito perchè hanno il parcheggio pieno di tir. Ristoranti in prossimità delle retili, che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo, spesso luoghi segreti, vere e proprie “chicche” conosciute solo da una ristretta clientela di affezionati. In ogni puntatapercorrerà un trattole in compagnia di 3 diversi, che a staffetta lo ospiteranno a bordo dei ...