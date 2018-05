Cambia il Reddito si Solidarietà regionale | sarà integrazione del sussidio statale

“In Italia se nasci povero lo rimani. Il reddito minimo non basta : ora Cambiare il welfare per renderlo equo” : “Prevalentemente se si nasce poveri si rimane poveri, e se si nasce benestanti, e soprattutto ricchi, si rimane tali. In quest’ultimo caso dobbiamo quindi probabilmente ringraziare la fortuna“. E in un Paese in cui la mobilità sociale è così scarsa non ci si può limitare – per citare Mao – a “insegnare a pescare a chi ha fame“: bisogna, nel frattempo, “dargli un pesce”. Parte da queste ...

Come Cambiare il reddito di cittadinanza - le critiche (giuste) di Confindustria a M5s : Anche se i Cinque Stelle non dovessero andare al governo, è bene che il dibattito sul reddito di cittadinanza continui, almeno finché avremo 4,7 milioni di poveri in Italia. Per questo è utile il documento del Centro studi di Confindustria che ricorda ai Cinque Stelle, ma anche a tutti gli altri partiti, una verità semplice: la proposta di reddito di cittadinanza M5S è piena di errori da correggere e mancanze dovute anche al fatto che è rimasta ...

Reddito di base - che cosa è successo in Finlandia : il test continua - Cambiano i requisiti per i sussidi ai disoccupati : Nessuna marcia indietro. L‘esperimento finlandese del Reddito di base continuerà fino a fine 2018, come previsto. E l’anno prossimo gli analisti della Kela, l’agenzia governativa che gestisce sussidi e programmi di sicurezza sociale, analizzeranno i risultati. L’unico cambiamento rispetto al piano iniziale è che nel progetto non verranno inclusi anche cittadini che un lavoro ce l’hanno: continueranno a ricevere i ...

Sul reddito di cittadinanza la Finlandia ha Cambiato idea - obiettivo fallito : Quando fu lanciato, nel 2017, l' esperimento del governo di Helsinki attirò l'attenzione di tutto il mondo. A duemila giovani disoccupati finlandesi erano stati garantiti 590 euro al mese esentasse ...

Finlandia - stop al reddito di cittadinanza : il governo Cambia strada : Ha coinvolto 2 mila cittadini, che hanno ricevuto 560 euro al mese. Al termine del progetto però verrà introdotto un nuovo sistema di sostegno contro al disoccupazione

La Fornero ad Affari gela Di Maio : "Ha già Cambiato posizione" "Dietrofront sul reddito-cittadinanza" : La dichiarazione del ministro del Lavoro in pectore del M5S Pasquale Tridico sul reddito di inclusione? "Direi che si tratta di un cambiamento di posizione di 180 gradi sul reddito di cittadinanza. Cioè totale. E' una conferma che in campagna elettorale si dice una cosa e poi, quando ci si avvicina al governo, l'atteggiamento delle forze politche è completamento diverso". L'ex ministro del Welfare Elsa Fornero, intervistata da Affaritaliani.it, ...

Salvini Cambia programma e dice si al reddito di cittadinanza : ... cambia idea sul tema e sostiene: 'Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora ...

Di Maio al Cosmoprof - gli imprenditori : “Ora Cambiamento - non ci deluda”. “Reddito di cittadinanza? No - lavoro ai giovani” : “Sono qui sostenere una delle grandi eccellenze a livello mondiale che abbiamo, un punto di riferimento come Cosmoprof. Ma anche per stare vicino al popolo delle partite Iva, a coloro che sono piccoli imprenditori italiani ma che rappresentano eccellenze nel mondo per la loro arte, per quello che riescono a fare con le loro conoscenze e soprattutto perché hanno la capacità sempre di aggiornarsi”. Strette di mano, tanti selfie e bagno di folla ...