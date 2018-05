calcioweb.eu

Calciomercato #Fiorentina, #Corvino scatenato: pranzo con #Balotelli! [FOTO]

(Di giovedì 10 maggio 2018)– Sta per andare in archivio la stagione per la, seconda parte di stagione importante per il club viola che adesso pensa anche alla prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra sempre più forte da consegnare al tecnico Stefano Pioli. Clamorose novità nelle ultime ore,con Mario Balotelli. Come riportato in esclusiva da SportFair il centravanti in scadenza col Nizza al momento si trova in quel di Firenze a colloquio con il suo agente Mino Raiola. I due sono stati acon il ds del club viola Pantaleo, il quale ha sottoposto al calciatore un contratto per le prossime 3 stagioni. Di certo l’eventuale arrivo del centravanti azzurro scatenerebbe un effetto domino non da poco. Thereau e Falcinelli infatti sarebbero destinati a dire addio alla, con Simeone che si giocherebbe il posto con Super ...