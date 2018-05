Calcio | serie C | iniziano i play off per il Piacenza Calcio Al ' Garilli' con la Giana

Calciomercato Serie B - colpo Ciciretti per il Lecce? Le parole del suo agente : Il Lecce è tornato in Serie B dopo 6 anni di inferno in Serie C e adesso si attende di capire come si muoverà la squadra giallorossa per poter creare la rosa della prossima stagione. Una squadra che possa puntare in alto oppure una formazione che possa raggiungere una salvezza tranquilla? Molto, in questo senso, lo diranno i movimenti di Calciomercato che già iniziano ad esserci. Già fatta per Chiricò (ma non è ancora chiaro se l'ex attaccante ...

Rivoluzione nel Calcio italiano - arrivano le seconde squadre. Billy Costacurta : “I team delle squadre di Serie A giocheranno in Serie C” : Il calcio italiano è atteso da una nuova Rivoluzione: le società che parteciperanno alla Serie A potranno iscrivere le loro seconde squadre al campionato di Serie C. A rivelarlo è stato Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, in un’intervista rilasciata a Undici: “Ci sarà un bando. I club di Serie A potranno chiedere di entrare e iscrivere il loro secondo team al campionato di Lega Pro: occuperanno i posti dei club che non ...

Calciomercato Napoli - Callejon può lasciare gli azzurri : futuro ancora in Serie A per lo spagnolo? : Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di 'Rai Sport' alla 'Domenica Sportiva', i rossoneri sarebbero all'assalto di Josè Maria Callejon. Il calciatore spagnolo classe 1987 ha una ...

Calciomercato Hellas Verona - ecco la mossa per tornare subito in Serie A : Calciomercato Hellas Verona – Stagione amara per l‘Hellas Verona, la squadra di Pecchia è retrocessa matematicamente dopo un campionato da dimenticare. Adesso è arrivato già il momento di programmare la prossima stagione e si stanno valutando le prime interessanti soluzioni. La prima porta all’attaccante Pazzini, di ritorno dal prestito al Levante l’Hellas ha intenzione di provare a convincere il calciatore a rimanere in ...

Calciomercato Serie B - il Livorno agguerrito - doppia sfida al Lecce Video : Partono forte le due neopromosse in Serie B, Lecce e Livorno. Non si parla di campionato anzi, quello di Serie C che le ha viste protagoniste, si è appena concluso, ma di Calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato soprattutto dei movimenti in casa Lecce [Video]: quasi fatta per l'arrivo di Chiricò ma la sensazione è che sara' girato altrove, i giallorossi avrebbero messo nel mirino alcuni calciatori d'esperienza. Si tratta di nomi di alto ...

Diritti tv - Mediaset perde anche l’asta per la Coppa Italia : senza Serie A - si chiuderà l’epoca del Calcio sui canali del Biscione : La fine di un’era, iniziata con la Copa de Oro 1980. È questo il rischio che Mediaset corre dopo aver perso l’asta per trasmettere i match di Coppa Italia del prossimo triennio, acquistati dalla Rai. Con le conseguenti preoccupazioni della redazione sportiva di Premium, 41 giornalisti a contratto più i collaboratori, che senza calcio da trasmettere non avrà senso di esistere. Quasi quarant’anni di calcio in tv, spesso in ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio diffida MediaPro : «Rispetti impegni». : Ancora 15 giorni di tempo a MediaPro per rispettare l'impegno con la Lega di Serie A sui Diritti tv per il prossimo triennio. È una sorta di ultimatum quello lanciato dai club, che nella assemblea svoltasi nel Salone d'Onore del Coni a Roma hanno deliberato di inviare una lettera di diffida alla società spagnola. Se entro due settimane non arriverà la fideiussione di oltre un miliardo dall'intermediario spagnolo si apriranno ...

Albalonga Calcio (serie D) : Pagliarini - ora i play off : Roma – L’Albalonga cede nell’ultimo turno di campionato. La squadra di mister Marco Mariotti ha perso per 4-2 sul campo dell’Aprilia in una gara senza grandi stimoli di classifica per entrambe le formazioni. L’unico rammarico per i castellani è stato il cartellino rosso comminato a Corsetti per un fallo di mano in area di rigore. Un provvedimento decisamente eccessivo e inspiegabile che costringerà il fantasista a saltare la semifinale ...

PAGELLE / Cagliari-Roma (0-1). FantaCalcio - i voti : Alisson migliore in campo (Serie A 36^ giornata) : PAGELLE Cagliari Roma (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori: Alisson in evidenza (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:31:00 GMT)

