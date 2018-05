Calcio a 5 | Quarti Playoff 2018 | la Came Dosson supera 2-1 Napoli e passa il turno! Sarà

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense - Acqua&Sapone e Real Rieti in semifinale. Per Came Dosson e Napoli tutto rimandato gara-3 : Arrivano già i primi verdetti in gara-2 dei Quarti di finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Luparense, Acqua&Sapone Unigross e Real Rieti sono in semifinale, mentre per conoscere la vincente del confronto tra Came Dosson e Lollo Caffè Napoli sarà necessario attendere la “bella”. I Lupi hanno prevalso 3-6 sul campo dell’Axed Latina, che è rimasto a lungo attaccato alla partita, salvo cedere nelle battute conclusive del match. ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense e Acqua&Sapone impongono il fattore campo in gara-1 - pari tra Came e Napoli - blitz Rieti a Reggio Emilia : Luparense e Acqua&Sapone piazzano subito il primo colpo, Came e Napoli in parità, colpo Rieti a Reggio Emilia. Si aprono con due conferme e una clamorosa sorpresa i Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. L’equilibrio regna sovrano in tutte le partite in programma per gara-1 dei Quarti della postseason. E così l’Acqua&Sapone Unigross, dopo la grande paura iniziale, si impone 5-2 contro l’Italservice Pesaro al termine di un ...

Calciomercato Milan - sfida con l'Arsenal per uno dei migliori trequartisti Video : Iniziano a susrsi le prime indiscrezioni sul #Calciomercato del #Milan. Dopo la campagna acquisti faraonica della scorsa estate, a cui non è to, però, un rendimento all'altezza delle aspettative, i dirigenti del club rossonero hanno tutta l'intenzione di costruire una squadra che possa centrare, con relativa semplicita', la qualificazione in Champions League. Secondo quanto rivelato dal portale francese 'Football365', la societa' di via Aldo ...

TDR2018 Umbria - Calcio A 5 Quarti di finale : Poker per il Piemonte VdA - tre gli acuti del Lazio - InfoOggi.it : Le due semifinali di Foligno e tutte quelle di Perugia come le quattro finali potranno essere seguite in diretta streaming. Guarda il palinsesto CLICCA QUI Le clip più divertenti e le foto più ...

Roma e Juventus - è fallimento per il Calcio italiano : fuori già all’andata dei quarti di finale : Probabilmente si è conclusa oggi l’avventura in Champions League delle squadre italiane, al momento Roma e Juventus hanno pochissime chance di superare il turno ed approdare in semifinale. Nella giornata di oggi sconfitta per 4-1 contro il Barcellona, due autogol condannano la squadra di Di Francesco, poi Umtiti e Suarez chiudono definitivamente i conti, in gol Dzeko che però difficilmente può servire per la qualificazione. Percorso ancora ...

Calcio femminile - Champions League 2018 : quarti di finale. Super sfida Lione-Barcellona - Montpellier e Wolfsburg favorite : Non sarà solo la Champions League del Calcio maschile ad entrare in scena in questi giorni. Anche nel “Pallone in rosa“, domani ed il 22 marzo, avranno inizio i match d’andata dei quarti di finale della manifestazione massima del Vecchio Continente. La Women’s Champions League riprenderà dai confronti tra le migliori otto compagine europee e sfortunatamente non avremo club italiani al via. Brescia e Fiorentina, infatti, ...

Due squadre e tre allenatori ai quarti di Champions. Ma il Calcio italiano non era morto? : Il calcio, però, resta una scienza inesatta e molti dimenticano che nelle partite di andata e ritorno un singolo episodio può essere determinante su tutto il resto e allora anche la resilienza ...

Calcio - Champions League 2017-2018 : Roma a caccia dell’impresa all’Olimpico con lo Shakhtar - ribaltare il risultato dell’andata per accedere ai quarti : Un sogno possibile. Questa è la sensazione che permea nei cuori dei tifosi giallorossi, che confidano nella rimonta della Roma, impegnata all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. La sconfitta per 2-1 in Ucraina ha complicato il percorso dei ragazzi guidati da Di Francesco, ma lascia aperte le porte ad un ribaltone che la Roma tra le mura amiche sembra in grado di poter ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : Acqua&Sapone ai quarti col brivido - passano il turno anche due squadre della Serie A2 : Sei compagini della massima Serie e due provenienti dalla A2 accedono ai quarti della Coppa della Divisione 2017-2018, il torneo con sfide ad eliminazione diretta introdotto a partire da questa stagione per coinvolgere in un’unica competizione le squadre dei vari campionati italiani di Calcio a 5. I campioni d’Italia della Luparense hanno la meglio nettamente sul Block Stem Cisternino, sconfitto con un perentorio 2-7, mentre ...

Calcio - Europa League 2018 : match dal grande fascino a San Siro - il Milan sfida l’Arsenal per volare verso i quarti : Aria di Champions in un match tra due corazzate del Calcio europeo che fanno fatica a tornare grandi. Milan e Arsenal si sfidano domani, giovedì 8 marzo, alle ore 19.00 a San Siro nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Sarà un confronto tra due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Il Milan è in grande ascesa grazie alla cura Gattuso e, dopo uno scialbo avvio di stagione, ora culla ...