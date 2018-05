Cacciari | “Salvini e Di Maio? Chi governa perde Anche loro dovranno assaggiare questa

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018) “Governo M5s-Lega? Chi va al governo poi. EminestraassaggiarlaSalvini e Di. C’è poco da fare”. Sono le parole del filosofo Massimo, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex sindaco di Venezia spiega: “Salvini e Disi troveranno esattamente nella stessa situazione che da anni riguarda tutti i governi. Chi, perché per vincere devi promettere e a volte in modo smodato, come è successo a Die a Salvini incampagna elettorale. E poi devi essere così abile da indicare che seguirai quel percorso concretamente, perché poi succede come per Renzi.lui” – continua – “aveva fatto grandi promesse, dalla rivoluzione mondiale alla riforma costituzionale, e si era dichiarato ‘il nuovo che avanza’. Dopodiché quel poco che ha fatto è apparso niente. Se Renzi si ...