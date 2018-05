Buzzi Unicem | ok dell' assemblea a bilancio 2017

Buzzi Unicem sconta timore guerra dazi e taglio target price : Teleborsa, - Sessione negativa per Buzzi Unicem, che sta lasciando sul parterre l'1,45% a 19,09 euro. La big del cemento soffre, al pari di molte altre società, i timori per le ripercussioni di una ...

Buzzi Unicem - è l'ora di acquistare : Ottima performance per la società attiva nel settore del cemento , che scambia in rialzo del 2,05%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Buzzi Unicem - utili più che raddoppiati e dividendo in crescita nel 2017 : Teleborsa, - Profitti più che raddoppiati nel 2017 per Buzzi Unicem . La big italiana del cemento ha chiuso il bilancio annuale con un utile netto di 395 milioni, in forte crescita rispetto ai 149 ...

