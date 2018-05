Bus Atac a fuoco a Roma | la denuncia di un' autista | Non c' è manutenzione e i colleghi non

Roma - autoBus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - traffico in tilt : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Roma - autoBus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - traffico in tilt : Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell' Atac, il 98. Sul...

Roma : ennesimo problema per autoBus Atac : Roma: a causare il problema attivazione estintore automatico Roma – Ennesima disavventura per un autobus Atac. Ci sono stati disagi per alcuni passeggeri a bordo di un’autoveicolo della linea 85 ieri sera, a piazza Venezia. Intorno alle 19.30 il mezzo, diretto alla stazione Termini con a bordo alcune decine di persone, ha terminato la sua corsa all’altezza dell’altare della Patria. La causa è una fuoriuscita di fumo ...

Atac - sui Bus mille impianti antincendio da sostituire : Per spegnere il fuoco delle polemiche, dopo l'esplosione di un bus a due passi dalla fontana del Tritone, l'Atac è pronta a cambiare quasi mille impianti antincendio sui mezzi pubblici. Obiettivo: ...

Roma - autoBus dell'ATAC a fuoco in via del Tritone : PROSEGUI LA LETTURARoma, autobus dell'ATAC a fuoco in via del Tritone é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 12:40 di Tuesday 08 May 2018

roma atac Bus incendio fallimento : Autobus vecchi di oltre 10 anni, tram che possono arrivare ai 35. È tutta scritta nei numeri aziendali la crisi che scuote l'Atac, la municipalizzata del trasporto pubblico di proprietà al 100% del Campidoglio. Il bus andato in fiamme nella centralissima via del Tritone è la nona vettura distrutta in circostanze del genere dall'inizio dell'anno. Ma i problemi sono anche altri. Un tram dei tempi di ...

AutoBus - Atac - sindaci : chi meno spende - più spreca : Autobus, Atac, sindaci: chi meno spende, più spreca – Anche oggi abbiamo un bell’Autobus dell’Atac, quasi nuovo, andato a fuoco nel centro di Roma, in via del Tritone. Checché ne dicano i criticoni, nella capitale non ci facciamo mancare niente. Perché in tutta Italia, o quasi, ogni giorno si registrano guasti, blocchi dei motori, incendi negli Autobus cittadini? Semplice, perché i sindaci, per risparmiare, invece di comprare Autobus ...

