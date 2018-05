Buffon e Donnarumma | notte all' Olimpico in altalena

Juventus-Milan - la differenza è in… porta : le ‘papere’ di Donnarumma ed i miracoli di Buffon [VIDEO] : Si è conclusa la finale di Coppa Italia, si sono affrontate Juventus e Milan, successo della squadra di Massimiliano Allegri con un netto 4-0 ma partita nettamente condizionata dagli errori dei singoli. Partita da dimenticare per il portiere Donnarumma che prima salva il risultato ma dopo commette due errori incredibili, il primo su tiro da lontano di Douglas Costa, il secondo su gol di Benatia. Partita invece da incorniciare per Buffon che ...

Buffon : 'Ho mandato un sms di complimenti a Donnarumma per la parata su Milik' : TORINO - ' Ho mandato un messaggio di complimenti a Donnarumma per la parata su Milik' : così Gianluigi Buffon sulla parata del giovane portiere del Milan nel recupero della sfida con il Napoli che ha ...

Milan - Gattuso : 'Donnarumma alzi l'asticella. Buffon? Non posso giudicare' : L'errore ci sta, deve alzare l'asticella, ha le doti per diventare il più forte al mondo'. SUL PASSATO DA CALCIATORE 'Quando scendevo in campo, ero disposto anche a battagliare contro mio padre per ...

Milan - Donnarumma : 'Buffon sempre il più forte - ma sabato saremo nemici. Sul futuro...' : Passata la Nazionale, la testa torna sul campionato e Gigio Donnarumma si concentra subito su Juventus-Milan , in programma sabato sera all'Allianz Stadium. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo l'amichevole tra Inghilterra e Italia di ieri: ' Buffon è sempre il più forte . Io, lui e Perin lavoriamo bene insieme, abbiamo un bel rapporto, poi sarà il mister a decidere. Gigi mi dà ...

Buffon-Donnarumma - quando Gigi era Gigio : 19enni a confronto : ... exploit di pari passo con i trionfi in Coppa e Supercoppa italiana all'età di 21 anni, Gigi ha già debuttato in Coppa Uefa e si appresta a entrare nella leggenda dello sport italiano. Tralasciando ...

Bonucci : 'Donnarumma non pensi a Buffon. Alla Juve anni bellissimi' : Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Io cerco di fare quello che posso per aiutare i giovani, mettendomi a disposizione sia per ...

Inghilterra-Italia - Di Biagio sceglie il futuro : dentro Donnarumma - fuori Buffon. Centrocampo ricco di novità… : Inghilterra-Italia, DI Biagio- Tutto pronto per il match di domani sera tra Inghilterra-Italia, seconda amichevole della Nazionale targata Luigi Di Biagio. In vista della sfida di domani sera al Wembley, il tecnico azzurro è pronto ad affidarsi ai giovani e ai giocatori che potenzialmente potrebbero e dovrebbero rappresentare il futuro azzurro. fuori BUFFON, dentro Donnarumma… […] L'articolo Inghilterra-Italia, Di Biagio sceglie il ...

Di Biagio prepara un'altra Italia. Perin scalza Donnarumma come vice Buffon? : Verso Inghilterra-Italia, punto Clari Può essere solo la presenza in un'amichevole, o invece potrebbe diventare il primo passo verso l'assegnazione dell'eredità di Gigi Buffon: martedì contro l'...

Raiola/ La difesa di Donnarumma e Balotelli - l'attacco a Buffon : e se Mino non avesse torto? : Raiola, la difesa di Donnarumma e Balotelli, l'attacco a Buffon: e se Mino non avesse torto? Il noto procuratore si è schierato a fianco dei suoi assistiti, puntando il dito contro l’Italia(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:22:00 GMT)