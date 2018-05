Buffon-Donnarumma | il retroscena | ecco come il numero uno bianconero ha consolato Gigio

calcioweb.eu

: Sulla ruota del 4 la #Juve annienta il #Milan. E #Allegri fa record: centra il quarto Doblete consecutivo. #Buffon… - carlolaudisa : Sulla ruota del 4 la #Juve annienta il #Milan. E #Allegri fa record: centra il quarto Doblete consecutivo. #Buffon… - PremiumSportHD : #YouPremium @FedeleFurio: '#Donnarumma ha tutto il tempo di battere i record di #Buffon. Non penso che #Reina vada… - tancredipalmeri : Visti adesso i gol della finale. Non ricordo una prestazione così disastrosa in Italia di un portiere in una partit… -

(Di giovedì 10 maggio 2018), quando il portiere fa la differenza. Nella gara di ieri è andata in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, netto successo per la squadra bianconera con il punteggio di 4-0 ma partita che è stata condizionata dai clamorosi errori da parte deluno rossonero. Al termine della partita siparietto con i due portieri protagonisti, in particolar modohail collega: “Hai solo venti anni”, gli ha sussurrato all’orecchio, dopo un abbraccio.adesso dovrà rialzarsi, si tratta infatti solo di un incidente di percorso,ha tutte le qualità per tornare ad alti livelli. LEGGI ANCHE –> Juventus-Milan, finale dai due volti: la festa dei bianconeri e le lacrime diFOTO e VIDEO L'articolo, ililunohasembra essere il ...