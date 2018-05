Btp all' 1 | 9% e Piazza Affari frenata da utility Corrono Poste e Unicredit

Btp sempre più distanti dai Bonos : la grande occasione perduta dall’Italia : Nelle ultime settimane i titoli del Tesoro hanno continuato a perdere terreno nei confronti di quelli di Spagna e anche del Portogallo, cioè degli strumenti che sono confrontabili in modo più direttoFra i due titoli di Stato 50 centesimi. Sono «troppi» secondo UniCredit, ma recuperare a breve è difficile. Il caso Portogallo...

Lo stallo politico non preoccupa i mercati : rendimento Btp ai minimi da dicembre : Teleborsa, - Lo stallo per la formazione del nuovo Governo in Italia dopo le elezioni del 4 marzo non sembra al momento impensierire gli investitori. Il rendimento del BTP decennale è infatti in ...

Lo stallo politico non preoccupa i mercati : rendimento Btp ai minimi da dicembre : Lo stallo per la formazione del nuovo Governo in Italia dopo le elezioni del 4 marzo non sembra al momento impensierire gli investitori. Il rendimento del BTP decennale è infatti in forte calo , -1,53%...

Obbligazioni Nessuna sorpresa dalle aste dei Btp : Sul fronte della politica monetaria, riecheggiano le parole del governatore della Bank of Japan, Haruiko Kuroda il quale ha sottolineato che la banca centrale non ha bisogno di acquistare Treasury ...

Facebook non ferma Wall Street e i Btp ignorano BlackRock : Cattive notizie anche per l'indice della fiducia dell'economia italiana, in forte calo a marzo , -20,7 punti, a -5,4, . I BTP SNOBBANO L'ALLARME DI BlackRock BlackRock ha lanciato l'allarme sui Btp. ...

Btp italiani e azioni : Blackrock lancia l'allarme : Nonostante, almeno apparentemente, la borsa di Milano e i titoli di Stato italiani non abbiano risentito particolarmente dell'incerto risultato delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, la situazione potrebbe, ben presto, cambiare e non in meglio. Questo perché ad essere preoccupati comincerebbero ad esserlo i grandi investitori istituzionali. Come fa notare anche il Sole24ore nella sua edizione online, il primo a lanciare l'allarme per la ...

BlackRock negativa sull’Italia. Allarme su Btp e Piazza Affari : L'apparente mare calmo sui mercati italiani dopo le elezioni politiche italiane rischia di incresparsi. Borsa e titoli di Stato continuano a reggere sui livelli pre-voto. Ma i segnali che arrivano dai grandi investitori di oltreoceano non sono più positivi. Anzi...

Conti in tasca alle famiglie. Btp (e altri attivi) alla prova dei rialzi dei tassi : Cosa accadrà ai 4.300 miliardi che gli italiani hanno in portafoglio (attivi finanziari) quando inizierà il valzer del rialzo dei tassi in Europa? Da tenere d’occhio la fine del quantitative easing e l’avvicendamento alla guida della Banca centrale europea. Nella speranza che l’inflazione non salga troppo...

"Ok a un governo di Centrodestra - ma non Salvini Meglio un premier moderato o un Governo di scopo" Ecco perchè lo spread Btp/Bund non é andato alle stelle : "La reazione è stata moderata, perché lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, molto vicina alla chiusura di venerdì. In parte perché l'esito frammentario delle votazioni era già stato anticipato dai sondaggi dell'ultima ora e poi perché la legge elettorale, il Rosatellum, sulla carta non poteva risolvere i problemi di governabilità dell'Italia Segui su affaritaliani.it

"Ok a un governo di Centrodestra - ma non Salvini Meglio un premier moderato o un Governo di scopo" Ecco perchè lo spread Btp/Bund non va alle stelle : "La reazione è stata moderata, perché lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, molto vicina alla chiusura di venerdì. In parte perché l'esito frammentario delle votazioni era già stato anticipato dai sondaggi dell'ultima ora e poi perché la legge elettorale, il Rosatellum, sulla carta non poteva risolvere i problemi di governabilità dell'Italia Segui su affaritaliani.it

"Ok a un governo di Centrodestra - ma non Salvini Meglio un premier moderato o Governo di scopo" Ecco perchè lo spread Btp/Bund non va alle stelle : "La reazione è stata moderata, perché lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, molto vicina alla chiusura di venerdì. In parte perché l'esito frammentario delle votazioni era già stato anticipato dai sondaggi dell'ultima ora e poi perché la legge elettorale, il Rosatellum, sulla carta non poteva risolvere i problemi di governabilità dell'Italia Segui su affaritaliani.it