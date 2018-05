Borsa in calo | lo spread risale verso quota 140

Borsa Milano estende calo - aumenta spread Btp tra realizzi e timori... : Piazza Affari estende ilribasso di inizio giornata e si allarga lo spread tra debitoitaliano e tedesco, con i trader che sottolineano da un lato lacrescente preoccupazione per la situazione politica e dall'altroricordano l'andamento particolarmente positivo del mercatoitaliano da inizio anno che rende fisiologica una correzione.

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 83% : ANSA, - Milano, 3 MAG - La Borsa di Milano chiude in calo. L'indice Ftse Mib si porta a 24.064 punti e cede lo 0,83%.

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib -0 - 83% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,83% a 24.064 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,76% a quota 26.373 ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 15% - : ANSA, - Milano, 3 MAG - Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,15% a 24.229 punti.

Borsa MILANO apre in lieve calo con Europa - giù Moncler - bene Tim : ** Nuove indicazioni sullo stato di salute dell'economia Usasono attesi domani dai numeri sugli occupati mentre oggi, sulfronte zona euro, sono previsti i dati preliminari sui prezzi alconsumo di ...

Borsa elettrica - in calo il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : TeleBorsa, - Frena il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 29 aprile, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN, è sceso a 49,...

Borsa elettrica - in calo il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : Frena il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 29 aprile, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN, è sceso a 49,98 euro/MWh, ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 47% : ANSA, - Milano, 27 APR - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,47% a 23.927 punti. 27 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 17% - : ANSA, - Milano, 27 APR - La Borsa di Milano apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,17% a 23.997 punti. Tutte le notizie di Breaking News

Borsa - in calo il controvalore degli scambi del 26/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,62 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,7 miliardi della vigilia. I contratti si sono ...

Borsa svizzera chiude in calo - SMI -0 - 64% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 43% : ANSA, - Milano, 25 APR - Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,43%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,40%. Tutte le notizie di Breaking News

Energia : Borsa elettrica - prezzo in calo a 49 - 07 euro/MWh (-6 - 8%) : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 aprile il prezzo medio di acquisto dell’Energia nella borsa elettrica (pun) si attesta a 49,07 “¬/MWh, in flessione di 3,60 “¬/MWh rispetto alla settimana precedente (-6,8%). E0 quanto emerge dalle rilevazione del Gme. In calo anche i volumi di Energia elettrica scambiati in borsa, pari a 3,9 milioni di MWh (-1,8%), mentre la liquidità del mercato si ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 2% : ANSA, - Milano, 24 APR - La Borsa di Milano apre in calo. L'indice Ftse Mib in avvio segna un ribasso dello 0,2% a 23.935 punti.