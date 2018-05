Borsa e spread fanno i conti con la crisi politica

La Borsa teme le elezioni a luglio Indici giù - spread oltre quota 130 A Piazza Affari calano le banche : Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti Segui su Affaritaliani.it

Crollo in Borsa - spread alle stelle : vendetta dei mercati dopo il no a Sergio Mattarella : La Borsa di Milano è la peggiore tra quelle europee. Appesantita dall' ipotesi di un ritorno al voto alla luce dello stallo nella formazione di un governo Piazza Affari cede il 2,2% a 24 mila punti. ...

La Borsa teme le elezioni a luglio Indici giù - spread oltre quota 130 A Piazza Affari giù le banche : Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti Segui su Affaritaliani.it

Borsa Milano estende calo - aumenta spread Btp tra realizzi e timori... : Piazza Affari estende ilribasso di inizio giornata e si allarga lo spread tra debitoitaliano e tedesco, con i trader che sottolineano da un lato lacrescente preoccupazione per la situazione politica e dall'altroricordano l'andamento particolarmente positivo del mercatoitaliano da inizio anno che rende fisiologica una correzione.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e lo spread in netto calo (19 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI punta a un nuovo rialzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Da osservare anche lo spread. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 05:19:00 GMT)

Sorpresa : nell'Italia senza un nuovo governo lo spread è sceso e la Borsa sale : ROMA - Che fine ha fatto lo spread? Chi si aspettava un post elezioni con fuochi d'artificio sui mercati è rimasto deluso. Invece di salire, il temibile indicatore che provocò ben noti mal di pancia ...

Borsa - spread sotto 140 punti. Btp tra i migliori debiti sovrani dell'Eurozona : Gli acquisti sulla carta italiana portano i tassi decennali dei Btp a scendere di 3 punti base, al minimo in cinque settimane, ovvero all'1,94%. Lo spread Btp-Bund è in calo attorno a 138 punti base, ...

Spread sotto controllo e Borsa positiva : così i mercati hanno passato indenni una settimana dal voto italiano : MILANO - 'Wait and see', osservare e attendere gli sviluppi per poi prendere le eventuali contromisure. Con questo atteggiamento i mercati finanziari hanno trattato l'Italia all'indomani del voto del ...

Borsa - Milano è la migliore d'Europa Corrono Telecom e Fca - spread giù : Piazza Affari dimentica l'esito del voto e archivia una seduta sugli scudi, mentre le altre piazze europee chiudono poco mosse. Milano guadagna infatti l'1,75%, tornando a sopra i 22.200 punti, con ...

Elezioni : Banca Piemonte - reazione contenuta in Borsa - ma rischio spread : Milano, 6 mar. , AdnKronos, L'affermazione del M5S come primo partito e il ruolo primario della Lega nella vittoria del centrodestra apre una fase in cui si presentano molteplici scenari politici e la ...

La Borsa non crolla : -0 - 4% E anche lo spread tiene : La Borsa di Milano incassa il colpo ma non va ko. Per ora. Dopo la sbandata registrata in apertura , -2%, , Piazza Affari ha recuperato terreno nel corso della seduta quando è emerso che un governo a ...

Borsa - chi vince e chi perde dopo il voto : banche e spread in tensione : La soluzione positiva della crisi politica tedesca ha fatto premio sul risultato, in parte inatteso, del voto italiano e dei fulmini in arrivo dagli Usa: l'effetto contagio, come previsto, non c'è ...

PIAZZA AFFARI & SPREAD/ Borsa news : Bper a -6 - 8% - Mediaset a -6 - 3% (5 marzo 2018) : PIAZZA AFFARI news. La Borsa italiana oggi inizia la settimana con importanti notizie a livello politico più che macroeconomico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:51:00 GMT)

Mercati senza scossoni dopo il voto. Borsa in recupero - spread sotto controllo : MILANO - Ore 13:30. Il M5s nettamente primo partito, la Lega in volo e nessuna coalizione in grado di formare un governo. Sui Mercati finanziari le elezioni italiane hanno portato uno degli esiti più ...