Bordoni | impossibile contare sul trasporto pubblico a Roma

(Di giovedì 10 maggio 2018): La precisazione dell’Atac non tranquillizza affatto– Di seguito le parole del coordinatore e capogruppo al Campidoglio di FI, Davide. “La precisazione dell’Atac sulla attività di revisione per potenziare i sistemi anti incendio sui bus, su azioni che vanno avanti da mesi e che avrebbero consentito di abbattere del 25% il numero degli incendi nei primi mesi dell’anno, non tranquillizza affatto. Tra un autobus qui e un altro lì che prende fuoco, capita anche che fuoriesca all’improvviso del fumo bianco. Sprigionato sul mezzo in corsa dall’improvvisa accensione dell’estintore automatico del vano motore. E’ accaduto ieri sera a piazza Venezia. Così decine e decine di passeggeri sono stati costretti a scendere dal bus con enormi disagi. Insomma,sul. Vero e proprio terno ...