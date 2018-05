Boom delle coltivazioni biologiche | ma i cereali non bastano 

Agenzia delle entrate : Boom precompilata - +23% - - COME FARE : Agenzia delle entrate , clicca cui per entrare nel sito , boom della precompilata. Sono infatti sempre di più i contribuenti che scelgono di presentare la dichiarazione dei redditi tramite il sito ...

Università - Boom delle aziende create dagli atenei : Secondo gli ultimi dati il numero delle start up create in ambiente accademico è pari a quasi 1.400. In testa agli "spin off" universitari il Cnr seguito dal...

Friuli - Massimiliano Fedriga al 55 - 7% è già sicuro della vittoria. Salvini Boom - Lega primo partito. Scrutinate un terzo delle sezioni ... : Con 439 sezioni Scrutinate su 1.369, dice il sito web regionale edel Fiulia Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, candidato della Lega appoggiato dal centrodestra, è al 55,7%. Il candidato Pd Sergio ...

A Pechino il Boom delle serie tv : La produttrice Shi: cresce la collaborazione con gli studios americani Un'esplosione di cinema, destinata a ripetersi e a rafforzarsi, acquistando un profilo sempre più specifico e attraente. Ospite ...

Canone Rai - allarme dell'Agenzia delle Entrate : 'Boom di truffe online' : Il Canone Rai è un tasto dolente per molte famiglie, soprattutto da quando è inserito nella bolletta della luce. Molti si fanno raggirare dalla possibilità di fantomatici rimborsi. A segnalare le ...

Dsa - Miur fotografa Boom delle diagnosi : 67mila in più in un anno. Il pedagogista : “Business dietro etichette date ad alunni” : È boom di dislessici, discalculici, disgrafici e disortografici. In Italia il numero di studenti con qualche disturbo specifico dell’apprendimento aumenta: nell’anno scolastico 2016/17 erano 254mila pari al 2,9% degli iscritti. Un dato che va confrontato con quello dell’anno precedente quando, come raccontato da Ilfattoquotidiano.it, il numero dei Dsa si fermava a 187mila, il 2,1% degli alunni. Si conferma quindi il forte trend di crescita, ...

Contraccezione - il Boom delle pillole post-rapporto fa calare il numero degli aborti : In un solo anno, il 2017, 70mila donne in più rispetto a quello precedente hanno utilizzato la Contraccezione di emergenza per non andare incontro a una gravidanza. Nel quarantennale della legge sull'...

Consob - nel 2017 Boom di ricorsi all'arbitro delle controversie. Pesano le Banche venete : boom di ricorsi all'arbitro per le controversie finanziarie , Acf, nel 2017. Secondo quanto i dati diffusi dalla Consob, nel suo primo anno di operatività il sistema di risoluzione stragiudiziale ...

Napoli - la magia delle giornate Fai di primavera : Boom di turisti al Palazzo Reale : Anche Napoli festeggia l?arrivo della primavera con le giornate FAI e l?apertura al pubblico e ai soci di oltre 80 siti e luoghi d?arte della Campania. Da ieri e fino a stasera...

Niente intesa sui presidenti delle Camere : Boom di schede bianche. Al Senato la Lega vota Bernini : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra i partiti sono fallite, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cro...

Assicurazioni : Boom delle polizze vita - : In ripresa il mercato delle Assicurazioni con la raccolta premi che nel 2017 ha superato i 130 miliardi grazie al ramo vita: i dati Ania.

Boom! Il Serale di Amici non avrà direttori artistici a capo delle squadre : Amici Serale 2018 L’abbiamo fatto passare in sordina rispondendo ad un nostro follower su Twitter, ma evidentemente, per i nostri lettori, è questione fondamentale e c’è bisogno che le certezze transitino su queste pagine. E, dunque, possiamo annunciarvi che quest’anno il Serale di Amici non avrà alcun direttore artistico a capo delle due squadre in gara. Gli allievi del talent show di Maria De Filippi dovranno, quindi, ...

Boom delle zone 30 in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Aerei - è Boom dei passeggeri in Italia Il sorpasso - storico - delle low cost : Un primato storico, considerando che tra le principali economie del mondo l'Italia è la prima a vedere questo ribaltamento. Secondo i dati pubblicati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile , Enac,...