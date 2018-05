Blitz contro cellule jihadiste | 14 arresti

Blitz contro 2 cellule jihadiste - 14 arresti «Dall’Italia soldi al terrorismo in Siria» : Operavano tra Sardegna e Lombardia, perquisizioni in quattro regioni. Supportavano le attività dei qaedisti di Al Nusra inviando soldi

Blitz contro due cellule jihadiste - 14 in manette “Dall’Italia finanziavano il terrorismo in Siria” : Sarebbero due cellule legate all’organizzazione qaedista siriana Jahbat Al Nusra quelle sgominate nell’operazione anti terrorismo di Polizia e Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di 14 persone e ad una ventina di perquisizioni tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna. Secondo quanto accertato dagli investigatori, le due cellule , ch...

