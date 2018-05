Blatte | ecco come prevenire le infestazioni

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Le, comunemente notescarafaggi, sono insetti molto sgraditi, in quanto potenzialmente pericolosi per l’uomo, portando salmonellosi, febbre tifoide, colera, lebbra, dissenteria, listeriosi, gastroenterite ecc. La prevenzione delle inf estazioni, sempre più frequenti nelle abitazioni e nei nostri giardini, consiste nell’attuare una serie di pratiche ed accorgimenti. Tra questi, il prestar attenzione alle vie d’accesso, sigillando intercapedini, controsoffitti, crepe, fessure, tombini, battiscopa e infissi sconnessi oltre ad impiegare reti a maglie ditte. E’ indispensabile pulire con cura dispense, cucine domestiche, locali pubblici e mense, eliminando residui di cibo, briciole, capelli anche dai pavimenti, oltre a monitorare gli involucri per derrate alimentari, principalmente scatoloni e casse.Attenzione a tutti i luoghi in cui è frequente la formazione di condensa ed ...