Bimbi in auto - In vendita i seggiolini Chicco anti abbandono

(Di giovedì 10 maggio 2018) Partirà alla fine di maggio la commercializzazione dei primiperdellaequipaggiati con il sensoresviluppato dalla società BebèCare in collaborazione con la Samsung. Si tratta dei modelli Oasys 0+ UP, omologato secondo la normativa ECE R44/04 per il trasporto di bambini dalla nascita fino a 13 kg, e Oasys i-Size, adatto a piccoli con unaltezza compresa tra 40 e 78 cm (sempre per un peso massimo di 13 kg): saranno incon prezzi di listino rispettivamente di 149 e 249 euro. Sistema salvavita. Attraverso i sensori integrati nel seggiolino, il dispositivo avvisa della presenza del bambino ingrazie a un'apposita app. Quando lo smartphone su cui è stata scaricata l'applicazione si allontana dalla vettura emette un allarme acustico e visivo; se non viene silenziato entro 40 secondi viene inviato un Sms a tutti i numeri di ...