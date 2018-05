: Biancofiore reagisce,insegue rapinatore - TelevideoRai101 : Biancofiore reagisce,insegue rapinatore - AntilioA : @ilgiornale La Biancofiore con i tacchi a spillo ed il suo cagnetto si libera di un sudanese di 30 anni il quale r… -

La deputata di FI Michaelaè stata aggredita mentre portava a spasso il suo cane, da un pregiudicato Sudanese col divieto di dimora a Roma. L'uomo l'ha spinta con violenza contro un muro,tentando tentando di rapinarla. La deputata ha reagito e ha messo in fuga l'uomo, e lo ha inseguito. L'uomo è stato bloccato e arrestato. L'episodio è avvenuto in Via Nazionale, nel pieno centro della Capitale.(Di giovedì 10 maggio 2018)