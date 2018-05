Betta Lemme Bambola con i finalisti | poi Felicità insieme ad Al

The Voice of Italy 2018 finale - ospiti Mihail e Betta Lemme : Giovedì 10 maggio alle ore 21.20 su Rai 2 gran finale per The Voice of Italy 2018 e finalmente scopriremo chi fra i quattro finalisti ha il talento necessario per essere incoronato la voce d'Italia.

Betta LEMME/ "Bambola" il duetto con i finalisti di questa edizione (The Voice of Italy 2018) : BETTA LEMME, ospite di The Voice of Italy 2018, duetta questa sera con i quattro finalisti nella sua hit 'Bambola'. Il successo inaspettato per l'artista italo-canadese.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:55:00 GMT)

Betta Lemme - la pop-star che ci fa ballare con una Bambola : Ricorda un po’ Brigitte Bardot, non solo per i lunghi capelli biondi e l’allure francese, ma anche per quel mix di sensualità e ingenuità in grado di stregare con un solo sguardo. Oltre che con la voce. Stiamo parlando di Betta Lemme, modella e cantante canadese (ma di origini italiane), che da diverso tempo sta tenendo banco in tutte le radio e classifiche con la hit Bambola. Una canzone che, come lei stessa ha dichiarato, è ...

Betta Lemme : è nata una popstar. Boom di visualizzazioni per “Bambola” : Oltre 10 milioni di visualizzazioni, 2 milioni di streaming, top 3 iTunes, #1 classifica airplay radio indipendenti, top 10 airplay radio e tv, top 3 Shazam Italia, top 50 Shazam Globale …Dopo aver conquistato tutti con ‘Bambola’, Betta Lemme ci fa ballare coi nuovi remix di Merk & Kremont e Albert Marzinotto Bellissima, origini italiane, cresciuta in Canada e residente tra Parigi e New York; multi-culturale e poliglotta; autrice e ...

