Berlusconi acconsente | via libera al governo Lega-Cinquestelle

Blastingnews

: @shampo64 @MauCtz_5s @MauroBiscottini @AlessiaMorani Monti è un governo tecnico dove dentro c’erano tutti. Renzi no… - MGaligani : @shampo64 @MauCtz_5s @MauroBiscottini @AlessiaMorani Monti è un governo tecnico dove dentro c’erano tutti. Renzi no… - ElioPD : @gianlucantz Il governo #LegaM5S è colpa degli Honesti che gli danno la fiducia e di #Berlusconi che acconsente - brunellabertoni : RT @Noninfluente: 10 maggio, Berlusconi acconsente. -

(Di giovedì 10 maggio 2018) "Nessun veto, ma no alla fiducia. ... L'esecutivo Di Maio-Salvini non segna la fine dell'alleanza di centro-destra". Come riporta Repubblica, così scrive Silvio: parole, queste, con le quali si concede il 'via-' alla rimozione di ogni ostacolo sul percorso di nascita dell'esecutivo-M5S; che manifestano il ruolo ancora da top player nella politica italiana del leader di Forza Italia; che dipingono un quadro surreale da fantapolitica per la prossima XVIII legislatura. Do ut des L'annuncio è arrivato ieri sera, poco dopo le 21, al termine di una giornata di fibrillazioni: con una nota di, si annuncia che Forza Italia non si opporrà alla nascita del nuovo esecutivo, ma neppure la favorirà. Una sorta di posizione intermedia, quella espressa dunque dal comunicato, che in termini di dinamiche parlamentari significa questo: Forza Italia si asterrà dal votare ...