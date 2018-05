' Beppe Viola' | lunedì al Coni riconoscimento a Simone Inzaghi e Lorenzo Pellegrini

'Beppe Viola' a S.Inzaghi e L.Pellegrini : ... che sarà premiato insieme all'allenatore della Lazio, al calciatore della Roma, oltre ai giornalisti Marco Lollobrigida , Rai, , Fabio Massimo Splendore , Corriere dello Sport, e Gianluca Di Marzio ,...

Roma - Pellegrini riceverà il Premio Cultura Sportiva 'Beppe Viola' : Dove? Le frequenze sono le solite, ovvero quelle di Rete Oro News , canale 210 del digitale terrestre, ed in diretta Live streaming sulla pagina Facebook 'SPORT IN ORO' e sul canale YouTube '...

Sporting Tanas - Del Monte : «Felici di essere al Beppe Viola» : ' È un girone molto tosto - ha ammesso Del Monte -, ma nello sport, in questo caso nel calcio, come nella vita, vanno affrontate situazioni così per non rimanere nella propria comfort zone. I ragazzi,...

XXXV Torneo Beppe Viola - svelati gli otto gironi : ROMA - Svelata la composizione degli otto gironi del XXXV Torneo Beppe Viola. La manifestazione comincerà sabato 19 maggio con la sfilata inaugurale, la festa dello sport per eccellenza che si svolgerà, come lo scorso anno, alla Pineta dei Liberti. Le 32 squadre partecipanti saranno impegnate per un mese sugli 8 campi scelti dall'organizzazione, fino alla ...

Sport&Letteratura : “Sportivo sarà lei”. Un ritratto di Beppe Viola - giornalista e umorista : C’è stato un tempo in cui il racconto delle gesta sportive di atleti e calciatori era affidato a delle personalità che ridurre alla sola professione di giornalista sarebbe alquanto limitativo. La triplice esclamazione “Campioni del mondo!” declamata dal leggendario Nando Martellini in occasione del trionfo azzurro al Mondiale spagnolo del 1982 è entrata a buon diritto nell’immaginario collettivo degli italiani. Chi, invece, ricorda la frase, ...

Trofeo Beppe Viola al Torino : Bologna battuto in finale : ROMA - Un finale da film. Il Torino rispetta i pronostici e vince la 47° edizione del Trofeo Beppe Viola superando 1-0 il Bologna. Gara molto equilibrata contro i rossoblù, sorpresa della ...

Giovanili - il Torino vince il trofeo Beppe Viola : L'ultima volta che il Torino aveva alzato il trofeo Beppe Viola, nessuno dei ragazzi in campo ad Arco era nato. Venticinque anni dopo, i granata tornano a vincere il torneo riservato alla categoria ...

Torino in festa : trionfo dei baby nel Trofeo Beppe Viola : Torino - Se la prima squadra attraversa un momento difficile, ci pensanoi baby a portare entusiasmo in casa Torino . Una grande soddisfazione infatti è arrivata per la società granata, che celebra il ...

Calcio - Trofeo Beppe Viola : vincono Atalanta - Samp - Partizan e Milan. Pari per Napoli e Roma : Domani la seconda giornata con le dirette di tutte e otto le partite dalle 13:00 su Repubblica Tv Sport. Tags Argomenti: Calcio torneo Beppe Viola Protagonisti: © Riproduzione riservata 08 marzo 2018 ...