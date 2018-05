BEATRICE PEZZINI Chi è? J-Ax | Mi fa commuovere | piangere | sono senza parole

Arriverà l’estate con l’inedito di BEATRICE PEZZINI in duetto con J-Ax dopo I wanna dance with somebody (video) : L'inedito di Beatrice Pezzini accende una speranza per la concorrente del Team J-Ax, che vorrebbe fortemente la sua presenza nella finalissima a due per la vittoria. Emozionante il duetto in Piccole cose che la giovane concorrente ha portato con il suo coach, con il quale ha condotto la prima fase di gara nella quale si è deciso chi di loro sarebbe arrivato alla fase successiva. Per lei, J-Ax ha scelto un brano di un'artista che ritiene ...

BEATRICE PEZZINI Finale The Voice 2018 : tutte le esibizioni VIDEO : Beatrice Pezzini Finale THE Voice 2018. Giovedì 10 maggio in diretta su Rai 2 è andata in onda la Finale di The Voice of Italy 2018. Tra i finalisti abbiamo visto anche Beatrice Pezzini per il Team J-Ax. IL RIASSUNTO DELLA Finale Beatrice Pezzini Finale The Voice 2018: le esibizioni Durante l’ultima puntata dell’edizione 2018 del talent show targato Rai 2, i quattro finalisti Beatrice Pezzini (Team J-Ax), Maryam Tancredi ...

The Voice 2018 - BEATRICE PEZZINI con Arriverà L’Estate : testo e audio inedito : Beatrice Pezzini Arriverà L’ESTATE. Beatrice Pezzini è una dei finalisti di The Voice 2018, il talent show di Rai 2. La giovane gareggerà nell’ultima puntata giovedì 10 maggio per il Team J-Ax. Per la prima volta durante la Finale in diretta, Beatrice si esibirà dal vivo con il suo singolo inedito Arriverà L’Estate. Ecco di seguito testo e audio della canzone. LEGGI LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE DI #THEVoice2018 Gli ...

Il Sing Off di J-Ax nel segno di BEATRICE PEZZINI in finale con Nessun Dolore (video) : Beatrice Pezzini in finale con un brano dei Battisti ha convinto ancora una volta J-Ax che arriva ai live con un concorrente originario della sua squadra e non conquistato con lo Steal. J-Ax punta tutto sul ritmo, con More than a feeling dei Boston. Davide contro Golia per la prima Battle dello Zio, che ha portato senza dubbio una delle esibizioni più divertenti della serata nella quale sono stati scelti i finalisti della quinta edizione di ...

The Voice 2018 Knock Out : BEATRICE PEZZINI alle Battle per il Team J-Ax : THE Voice 2018 Knock OUT Team J-Ax. La sesta puntata di The Voice Of Italy 2018 di giovedì 26 aprile è stata la seconda che ha visto i talenti sfidarsi nelle Knock Out per aggiudicarsi un posto alla Battle. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice 2018 Knock Out: Beatrice Pezzini alle Battle per il Team J-Ax Durante il secondo Knock Out abbiamo visto il Team J-Ax darsi battaglia a suon di note. Si sono sfidati: Kymberly ...

J-Ax in lacrime promuove BEATRICE PEZZINI in Beautiful di Christina Aguilera (video) : Beatrice Pezzini in Beautiful di Christina Aguilera riesce a strappare una lacrima a J-Ax. Giunto al suo ultimo Knock Out, il rapper ha dovuto fare la sua ultima scelta, che è ricaduta sulla giovane artista che l'ha fatto commuovere. Si parte immediatamente con qualcosa di forte grazie a Roberto Tornabene, in The Power of Love, che porta un'esibizione convincente e utile a rompere il ghiaccio della serata. A rincarare la dose è Kimberlu ...

Video di BEATRICE PEZZINI a The Voice - da Ti Lascio Una Canzone a J-Ax con Nessun Dolore e Renga fuori gioco : Il pubblico della tv generalista avrà riconosciuto Beatrice Pezzini a The Voice come l'ex concorrente di Ti Lascio Una Canzone: la giovane interprete veronese ha conquistato 4 sì (in realtà soltanto 3 a causa del nuovo regolamento) con la sua Blind Audition nella prima puntata del talent in onda il 22 marzo su Rai2. Classe 1997, originaria di Valeggio sul Mincio, la concorrente di Ti Lascio Una Canzone nell'edizione 2015 tenta ora la strada ...