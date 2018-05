Beach volley World Tour 2018 Lucerna Niente main draw per Carambula Gabriele Oggi tutti

Beach volley : sei coppie azzurre in campo nel torneo di Lucerna : Lucerna , SVIZZERA, - Al via oggi in Svizzera la tappa del World Tour di Lucerna , 3 Stelle, , al quale parteciperanno sei coppie italiane. Nelle qualificazioni femminili scenderanno in campo ...

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Ancora un tabellone principale per Giombini/Menegatti. Carambula/Gabriele ci provano : Una coppia al tabellone principale (Menegatti/Giombini), una coppia Ancora in corsa per l’accesso al main draw (Gabriele/Carambula) e due coppie eliminate nei primi due turni delle qualificazioni: questo il bilancio fin qui della giornata dedicata alle qualificazioni nel torneo 3 Stelle di Lucerna. Menegatti/Giombini centrano la seconda qualificazione consecutiva al tabellone principale del World Tour (dopo il 17mo posto di Huntington ...

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Quattro coppie azzurre domani a caccia della qualificazione : Sono sei le coppie azzurre al via nel torneo 3 Stelle di Lucerna che scatta domani sulle rive del lago famoso soprattutto per le sfide di canottaggio. Due coppie, Rossi/Caminati, reduci dal grandissimo settimo posto di Huntington Beach, in campo maschile e Zuccarelli/Traballi (che non erano riuscite la scorsa settimana a superare lo scoglio delle qualificazioni) in campo femminile (grazie ad una wild card) sono già nel tabellone principale, ...

Beach volley - World Tour 2018. Manila e Phnom Pehn. Germania : doppia gioia sulla sabbia orientale. Esulta anche il Giappone : Due successi per la Germania e uno per il Giappone: questo l’esito del doppio appuntamento del World Tour sulla sabbia orientale di Manila (Filippine, 1 Stella) e Phnom Pehn (Vietnam 2 Stelle) che si è concluso nello scorso week end. A Manila è arrivata la vittoria un po’ a sorpresa delle Giapponesi Kusano/Take che, in finale, hanno sconfitto 2-0 (21-13, 21-18) le spagnole Soria/Carro, altra coppia che ha compiuto un exploit ad ...

Beach volley World Tour 2018 Huntington Beach. Tris servito per Brouwer/Meeuwsen! Barbara/Fernanda regine negli States : Tris d’oro per gli olandesi Brouwer/Meeuwsen, bis d’oro per le brasiliane Barbara/Fernanda. Sulla sabbia di Huntington Beach tra gli uomini fanno festa gli Orange ex campioni del mondo, alla terza vittoria stagionale nei tornei del World Tour, mentre tra le donne Barbara/Fernanda si confermano la coppia più forte del momento bissando il successo di fine febbraio a Fort Lauderdale. In una finale tra campuioni iridati Brouwer/Meeuwen ...

Beach volley - World Tour Mersin 2018. Russia e Austria trionfano sulla sabbia turca : La Russia non si ferma più. Alla delusione dei top team a Huntington Beach fa da contraltare il trionfo di Semenov/Leshukov sulla sabbia di Mersin nel 3 Stelle turco. L’ennesimo successo della Russia al maschile in questa stagione, mentre arriva la prima vittoria dell’Austria al femminile con l’impronunciabile coppia Plesiutschnig/Schutzenhofer che in questa stagione avevano conquistato il loro primo podio a Sydney ...

Beach volley World Tour 2018 Huntigton Beach. Usa fuori! Europa contro i campioni del mondo sulla sabbia statunitense. Sarà doppietta brasiliana tra le donne? : E’ Europa contro i campioni del mondo brasiliani fra gli uomini e Brasile contro tutti fra le donne: il torneo 4 Stelle di Huntington Beach, valido per il World Tour e il circuito professionistico statunitense AVP, è giunto alla sua giornata conclusiva che non vedrà in campo gli italiani Rossi/Caminati, che hanno chiuso la loro avventura fantastica al settimo posto. La notizia più sensazionale è che, in casa loro, gli statunitensi non ...

Beach volley - World Tour 2018 Manila e Phnom Pehn. Quanto Giappone nei tornei asiatici! : Tre coppie in semifinali: le “piccole” Giapponesi crescono, soprattutto al femminile, e si preparano ad essere protagoniste (se non ai massimi livelli Quantomeno per la dignità) nell’Olimpiade casalinga in programma fra due anni. Due coppie Giapponesi in semifinale nel torneo femminile di Manila (1 Stella) nelle Filippine e una coppia in semifinale anche nel torneo 2 Stelle di Phnom Pehn in Vietnam: un risultato impensabile ...

Beach volley World Tour 2018 Huntington Beach. Settimo posto da applausi per Rossi e Caminati sulla sabbia statunitense : Si ferma al penultimo scoglio fra i perdenti l’avventura statunitense di Marco Caminati ed Enrico Rossi che escono sconfitti 2-0 nella sfida contro i brasiliani Vitor Felipe/Guto. Un po’ di stanchezza fisica e mentale per gli azzurri, non abituati ai ritmi elevatissimi di un torneo come questo: si spiega così la netta sconfitta della coppia romagnola che ha alzato ben presto bandiera bianca contro i brasiliani più freschi e dal gioco ...

Beach volley - World Tour Huntington Beach 2018. Rossi/Caminati ripartono a tutta : battuti i campioni di Porec Alvaro Filho/Saymon : Riparte di slancio la coppia azzurra composta da Enrico Rossi e Marco Caminati nel quarto turno del tabellone perdenti del 4 Stelle di Huntington Beach. Il binomio azzurro, dopo essere stato sconfitto dai padroni di casa Hyden/Bourne, ha fatto un altro scalpo eccellente nello splendido cammino del torneo statunitense, superando in due set la coppia brasiliana composta da Alvaro Filho e Saymon che lo scorso anno seppe imporsi nel Major Series di ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. I “Tomatis boys” in semifinale! Domani super sfida con Nivaldo/Gonzalez : Continua la crescita della coppia della Repubblica Ceca Perusic/Schweiner, allenata dall’ex azzurro Andrea Tomatis, che ha centrato la semifinale del torneo 3 Stelle di Mersin in Turchia. Una cavalcata vincente nella fase ad eliminazione per la coppia ceca che Domani in semifinale affronterà i cubani Nivaldo/Gonzalez che si sono ripresi dopo lo scivolone iniziale. Nell’altra semifinale maschile ancora Russia con Leshukov/Semenoiv che ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Primo stop per Rossi/Caminati. Stasera sfida ai brasiliani per evitare il nono posto : Primo stop della fantastica avventura statunitense per Enrico Rossi e Marco Caminati che, con un risultato da top ten già in tasca, sono usciti sconfitti a testa alta nella sfida con i forti padroni di casa Hyden/Brunner, una delle coppie più in forma del momento, nei quarti di finale vincenti. Partita tiratissima, quella disputata nella notte dalla coppia italiana che si è arresa in due set con il punteggio di 21-18 e 21-19 e ora scivola nel ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. STREPITOSI!!! Demoliti i lettoni : Rossi/Caminati nei quarti vincenti : Non perdono un colpo e migliorano partita dopo partita. Una cavalcata fantastica quella di Enrico Rossi e Marco Caminati che approdano ai quarti vincenti del torneo di Huntington Beach dove affronteranno i padroni di casa Hyden/Brunner. A cadere sotto i colpi della coppia italiana, riformatasi a sei mesi di distanza dalla vittoria nel torneo World Tour di Aalsmeer, nel terzo turno vincenti, sono stati i titolati Finsters/Tocs, i lettoni che ...