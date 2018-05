BCE | la crescita prosegue solida e generalizzata

BCE : lieve moderazione crescita - più rischi da minaccia protezionismo(2) : (AdnKronos) – Gli indicatori delle indagini a livello mondiale rimangono in generale coerenti con un’espansione economica stabile. Tuttavia, sottolinea la Bce, gli annunci delle ultime settimane sull’imposizione di dazi costituiscono un rischi o per la crescita a livello mondiale. Gli indicatori del commercio internazionale hanno fornito segnali contrastanti, ma nel complesso mostrano un rallentamento all’inizio ...

BCE : lieve moderazione crescita - più rischi da minaccia protezionismo : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – crescita economica in lieve moderazione dopo diversi trimestri caratterizzati da una crescita più vigorosa del previsto. A segnalarla sono le informazioni che si sono rese disponibili dopo la riunione del Consiglio direttivo di inizio marzo. Un andamento, comunque, in linea con un’espansione dell’economia dell’area dell’euro solida e generalizzata. E’ quanto sottolinea la Bce nel ...

Troppe intercezze sulla crescita - Draghi e la BCE non discutono la futura politica monetaria : Il consiglio direttivo Bce non ha discusso sulle prospettive di politica monetaria «in sé». Non è stato discusso, in particolare, che forma prenderà il quantitative easing dopo settembre, quando finirà la fase che prevede acquisti per 30 miliardi al mese...