Baye Dame del Grande Fratello incontrerà di nuovo Aida Nizar

“Non potete saperlo ma… Ora dico tutto”. Grande Fratello - bomba di Baye Dame contro il reality : Anche la quarta puntata del Grande Fratello è andata. Non sono mancate (e non mancano) le polemiche, però. I primi minuti di diretta, per esempio, hanno già dato un assaggio al pubblico. Che non si aspettava certo di rivedere Baye Dame in Casa, dal momento che era stato squalificato una settimana prima per l’aggressione verbale nei confronti di Aida Nizar. E infatti, appena entrato, è stato praticamente assalito dal popolo dei ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame rivela : "Mi è stato impedito di parlare del 'caso Aida'" : Ieri sera la quarta puntata del Grande Fratello 15 si è aperta con un atteso incontro, quello tra Baye Dame e i ragazzi in casa lasciati poco più di una settimana fa per la squalifica corsa dopo il caso scoppiato tra il concorrente senegalese ed Aida Nizar, eliminata ieri sera. Baye ha voluto riabbracciare le persone con cui ha instaurato un legame d'amicizia durante le 2 settimane di permanenza all'interno del reality show di Canale 5 ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame contro il reality : “Non dovevo parlare di Aida” : Nell’ultima diretta del Grande Fratello 15 Baye Dame è tornato nella casa per un confronto con i suoi ex coinquilini dopo la squalifica. Sembrava che l’ex concorrente del reality di Canale 5 dovesse scusarsi con Aida e lanciare un messaggio positivi in diretta tv, ma così non è stato. Vedendo che le cose non andavano come voleva e che Baye continuava ad ignorare la concorrente spagnola, Barbara d’Urso è intervenuta e ha ...

Baye Dame torna al Grande Fratello : “Aida? Volevo portare dei fiori - mi è stato impedito” : Grande Fratello, Barbara d’Urso rimprovera Baye Dame: le giustificazioni del ragazzo Ha fatto tanto discutere il ritorno al Grande Fratello di Baye Dame. L’ex concorrente, squalificato per il suo comportamento aggressivo nei confronti di Aida Nizar, è rientrato in Casa per qualche minuto e senza spendere neppure una parola per la spagnola. Un comportamento che […] L'articolo Baye Dame torna al Grande Fratello: “Aida? ...

Grande Fratello 2018 - sbattuta fuori senza appello Aida Nizar. D’Urso furiosa (di nuovo) con Baye Dame : Colpo di scena: Aída Nízar, la “star” spagnola dei reality, è stata eliminata dal Grande Fratello 15 con il 51% dei voti. Una percentuale molto alta per la concorrente diventata l’idolo del web, dove tutti (o quasi) la davano per vincitrice assoluta del programma. Effettivamente Aída, descritta dalla stessa Barbara d’Urso come una “provocatrice di professione”, durante le puntate serali del reality ha sempre mostrato il suo lato più ...

