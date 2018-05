Battlefield 5 avrà anche una Campagna | il single player non sarà trascurato

optimaitalia

: #Battlefield5 avrà anche una Campagna: il single player non sarà trascurato - OptiMagazine : #Battlefield5 avrà anche una Campagna: il single player non sarà trascurato - HDblog : RT @HDblog: Battlefield V avrà una campagna single player. Sarà un FPS profondo e completo - TruegamersITA : Battlefield 5 avrà una modalità single player, lo conferma EA -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Secondo un recente report, Call of Duty potrebbe rinunciare a unaper giocatore singolo in Black Ops 4 per concentrarsi maggiormente sul multie su Zombie. Questa mossa non preoccupa Electronic Arts e non influenzerà5, dal momento che il boss di EA Andrew Wilson ha confermato che il prossimo capitolo conterrà "avvincenti storie per giocatore singolo".È stato confermato durante una recente riunione degli investitori di Electronic Arts, in cui Wilson ha parlato di5 e di possibili elementi per, pur ammettendo che "il prossimo livello per il gaming multisu larga scala si estende su più mappe e modalità". Sfortunatamente, però, il boss di EA non è riuscito ad approfondire i dettagli quando gli è stato chiesto di definire esattamente cosa intendesse con "storie per giocatore singolo".se si tratta solo di congetture, è ...