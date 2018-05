Batteria iPhone 6 e successivi | ora si cambia da Apple senza attese

Promossi a metà i Samsung Galaxy S9 : meglio di iPhone X - sotto tono per fotocamera e Batteria : Promossi solo a metà i Samsung Galaxy S9 (quelli con processore Snapdragon), cosa che gli è comunque valsa la vittoria su iPhone X. Ci rifacciamo all'analisi condotta dall'associazione americana per i diritti dei consumatori 'Consumer Report', in cui svettano primi e secondi rispettivamente il modello plus e quello standard del nuovo top di gamma sudcoreano. Terzi e quarti il Galaxy S8 e S8 Active, seguiti da S8 Plus in quinta posizione. ...