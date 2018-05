Basket | Serie A 2018 | le otto squadre qualificate ai playoff Venezia sogna il bis

oasport

: #Ragusa forza la serie con #Schio a gara cinque - sportface2016 : #Ragusa forza la serie con #Schio a gara cinque - BasketMarche : D Regionale: Montemarciano Basket, i saluti ed i ringraziamenti a coach Simoncioni - Serie D Regionale Girone B - laprovinciadiso : Basket serie C Silver, la Pezzini supera Daverio e si salva -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Si è chiusa la stagione regolare dellaA di. Andiamo ad analizzare leai. UMANA REYER: la squadra campione in carica si presenta da testa dinumero uno e con il vantaggio del fattore campo per tutti i. Un primo posto nella regular season maturato all’ultima giornata grazie alla vittoria nello scontro diretto contro Milano. Un trofeo è già in bacheca, la FIBA Europe Cup, e c’è tutta l’intenzione di concedere uno straordinario bis. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: in estate è stata rivoluzione e sulla panchina si è seduto Simone Piangiani, ma nel capoluogo lombardo si è vissuta una stagione come al solito “pazza”. Alti e bassi continui con Milano che ha prima rimontato, poi sprecato il vantaggio e alla fine perso lo scontro per il primo posto. Dopo la Coppa Italia persa, un’ Eurolega ...