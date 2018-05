Basket | Serie A 2018 | i migliori italiani della regular season Alessandro Gentile non è

Basket - Playoff Serie A 2018 : il tabellone e le date. Programma - orari e tv : La regular season della Serie A di Basket è giunta al termine e i verdetti sono stati emessi. Le prime otto si sono qualificate ai Playoff, che cominceranno già in questo weekend con i quarti di finale. Il primo turno e le semifinali saranno giocati in Serie al meglio delle cinque gare, la finale al meglio delle sette partite. A chiudere in testa la regular season è stata Venezia, che ha vinto lo scontro diretto all’ultima giornata contro ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

DIRETTA / Pistoia Brescia (risultato finale 90-85) streaming video e tv : fine gara! (Basket Serie A) : DIRETTA Pistoia Brescia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, ultima sfida della stagione regolare (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:15:00 GMT)

Diretta/ Torino Varese (risultato live 69-61) streaming video e tv : Rimonta completata! (Basket Serie A1) : Diretta Torino Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che chiude la regular season per le due squadre. La Openjobmetis andrà poi a giocare i playoff(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:45:00 GMT)

Diretta / Sassari Pesaro (risultato live 87-60) streaming video e tv : Polonara da metà campo!(Basket Serie A1) : Diretta Sassari Pesaro, info streaming video e tv: orartio e risultato live, tutto nell'ultima giornata di A1 per le due squadre che vanno a caccia di playoff e salvezza rispettivamente(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:41:00 GMT)

Basket - serie A Rich mvp - Caja miglior allenatore : La premiazione dei vincitori degli LBA Awards avverrà domani alle 11.30 nel corso di un Evento organizzato da LBA e Gazzetta dello Sport nella Sala Buzzati a Milano e nel quale sarà presentata anche ...