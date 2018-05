Basket | Della Valle lascia Reggio Emilia L' Olimpia Milano nel suo futuro

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della regular season. Alessandro Gentile non è bastato alla Virtus - Christian Burns dominante in area : La regular season della Serie A è terminata e la rosa delle magnifiche otto che si giocheranno lo Scudetto è stata definita. È quindi il tempo di fare dei bilanci e valutare quali sono stati i migliori italiani della stagione regolare. Partiamo da una tendenza: nelle varie classifiche statistiche di rendimento, c’è una netta predominanza di stranieri, rispecchiando una tendenza che oramai dall’inizio del secolo vede i giocatori ...

Basket Serie A - domani l'ultima giornata della regular season : ROMA - Tutto in quaranta minuti. domani sera alle 20.30 e in contemporanea su tutti i campi si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A Postemobile. Tanti sono ancora i verdetti da emettere a ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 29a giornata. Pietro Aradori non basta alla Virtus - convince Diego Flaccadori : La regular season della Serie A volge al termine. Manca oramai una sola giornata, in cui verranno stabiliti gli ultimi verdetti. Sei squadre sono già certe di giocare la postseason, anche se le posizioni in classifica devono ancora essere definite e saranno importanti per stilare il tabellone. Due i posti rimanenti per giocarsi lo Scudetto. Per la salvezza, invece, è lotta a due tra Pesaro e Capo d’Orlando. Andiamo a vedere i migliori ...

Basket Serie A - il penultimo turno della regular season : Si gioca in contemporanea alle 20.45. Cinque squadre in lotta per i playoff, mentre Capo d'Orlando e Pesaro si giocano a distanza la salvezza

Icaro Sport. Gli ospiti della 31a puntata di Calcio.Basket : In diretta lunedì dalle 19:40 alle 23:05 su Icaro TV , canale 91, e Radio Icaro , 92FM, , anche in streaming sul sito Icaro.tv e sulla pagina Facebook Icaro Sport . Ecco le cinque parti di 'Calcio.

Basket - i migliori italiani della 28a giornata : Della Valle e Aradori cannonieri azzurri - ritorna “Air Polonara” : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani Della 28a giornata. Michele Ruzzier: vittoria importante di Cremona nel derby lombardo contro Brescia e le ambizioni playoff restano ancora intatte, visto che la Vanoli si trova solo a due punti dal terzetto a quota 30. Nel successo sulla Germani sono importanti anche i 12 punti del play azzurro, che ben sta figurando in questa stagione. Achille Polonara: anche per Sassari è stato un weekend ...

FABRIZIO FRIZZI/ L'omaggio della Nazionale Basket Artisti & Friends : presente anche la moglie Carlotta : In memoria di FABRIZIO FRIZZI la Nazionale Basket Artisti & Friends è scesa in campo per ricordarlo. presente tra il pubblico anche la moglie Carlotta Mantovan.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:39:00 GMT)

'Dalla luna all'immondizia e ritorno' : foto razzista della giocatrice di Basket a Napoli : Non sarà famosa come i calciatori del Napoli, ma per gli appassionati di basket in tutta Italia il nome di Cecilia Zandalasini non è di certo nuovo. La giovane cestista classe 1996 è un simbolo sia ...

Basket - Serie A - il ruggito della Leonessa - il volo della Reyer : Il ventisettesimo turno di Serie A si chiuderà questa sera con il posticipo tra Reggio Emilia e Torino , ore 20.45, diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player, . Questi i temi dopo le gare del fine ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 27a giornata. Brescia sempre più grande con i Vitali. Christian Burns sempre in doppia doppia : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori giocatori italiani della 27a giornata di campionato. Stefano Tonut: Venezia torna in testa al campionato dopo la vittoria di Sassari. Un’altra prova da grande squadra per i campioni in carica, con la guardia azzurra che mette a referto 14 punti in una partita da 19 di valutazione. Adesso mancano tre giornate alla fine e la Reyer si giocherà con ogni probabilità il primo posto ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 27a giornata. Brescia sempre più grande con i Vitali. Christian Burn sempre in doppia doppia : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori giocatori italiani della 27a giornata di campionato. Stefano Tonut: Venezia torna in testa al campionato dopo la vittoria di Sassari. Un’altra prova da grande squadra per i campioni in carica, con la guardia azzurra che mette a referto 14 punti in una partita da 19 di valutazione. Adesso mancano tre giornate alla fine e la Reyer si giocherà con ogni probabilità il primo posto ...

Icaro Sport. Gli ospiti della 29a puntata di Calcio.Basket : In diretta lunedì dalle 19:40 alle 23:05 su Icaro TV , canale 91, e Radio Icaro , 92FM, , anche in streaming sul sito Icaro.tv e sulla pagina Facebook Icaro Sport . Ecco le cinque parti di 'Calcio.

Basket - Serie A 2018 : i migliori della 26a giornata. Fontecchio top scorer - Vitali e Burns ottimi ma sconfitti. Cinciarini guida Milano nel derby : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 26a giornata della Serie A di Basket Simone Fontecchio: top scorer italiano di questa giornata con i suoi 18 punti. Una grande prestazione nel match della sua Cremona contro Trento. Una sconfitta pesante per la Vanoli, che vede rallentare la sua corsa verso i playoff, anche se le possibilità di centrare le post season ci sono tutte con questo Fontecchio. Michele Vitali: quello tra ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori della 26a giornata. Fontecchio top scorer - Vitali e Burns ottimi ma sconfitti. Cinciarini guida Milano nel derby : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 26a giornata della Serie A di Basket Simone Fontecchio: top scorer italiano di questa giornata con i suoi 18 punti. Una grande prestazione nel match della sua Cremona contro Trento. Una sconfitta pesante per la Vanoli, che vede rallentare la sua corsa verso i playoff, anche se le possibilità di centrare le post season ci sono tutte con questo Fontecchio. Michele Vitali: quello tra ...